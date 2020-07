Uniklinik Essen entwickelt eigene Corona-App für Patienten

Essen. Gerade in unruhigen Zeiten, mit vielen Falschinformationen und Unsicherheiten, soll die App Patienten helfen, verspricht die Uniklinik Essen.

Die Uniklinik Essen hat eine App mit Patienteninformationen zu Corona und Covid-19 entwickelt. Neben aktuellen Informationen zum Virus und der Erkrankung hat die App eine weitere wichtige Funktion: Sie dient als Symptomtagebuch und erlaubt Patienten mit den Experten der Universitätsmedizin Essen in Kontakt zu bleiben.

„Gerade in diesen unruhigen Zeiten, mit vielen Falschinformationen und Unsicherheiten, soll die App unseren Patienten helfen, aktuelle wissenschaftlich fundierte Informationen zu erhalten. Zudem hilft die App uns und den Betroffenen, den Krankheitsverlauf besser einzuordnen und sich bei einer Verschlechterung wieder sofort bei uns zu melden“, sagt Prof. Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin Essen.

„Unsere Patienten erhalten über die Corona-App täglich einen Fragebogen zu Symptomen wie Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, Atemnot und dem psychischen Zustand“, erklärt Dr. Anke Diehl, Digital Change Managerin der Uniklinik.

Zwei Mal am Tag soll zudem ein Fiebertagebuch digital geführt werden. Die Fieberkurve ist ein wichtiger Hinweis auf den Verlauf der Infektion. Der Fragebogen wurde zusammen mit der Klinik für Infektiologie am Universitätsklinikum Essen und dem Institut für medizinische Psychologie und der Psychosomatik des LVR-Klinikums in Essen entwickelt.

Corona-App der Uniklinik ist ein ergänzendes Angebot

„Die App ersetzt dabei nicht die Anweisungen des Personals – insbesondere nicht die ärztlichen Verhaltensempfehlungen bei Entlassung. Sie ist also keine telemedizinische Behandlung“, betont Dr. Anke Diehl. Die App soll allen Betroffenen, die als Verdachtsfälle auf Covid-19 in der Zentralen Notaufnahme Nord der Uniklinik vorstellig werden, angeboten werden – unabhängig davon, ob sie ambulant, tagesstationär oder stationär aufgenommen werden.

Die dokumentierten Werte des Tagesbuchs können direkt digital in das Krankenhaus-System eingespeist werden, sodass die ambulanten Patienten ihre Werte gesammelt dem behandelnden Arzt zugänglich machen können.

Die neue App findet sich unter anderem im App-Store unter „UME Patientenportal“