Verkehr Unfall in Essen-Überruhr – zweiter Crash an gleicher Stelle

Essen. Nach zwei Unfällen gibt es erhebliche Staus auf der Langenberger Straße in Überruhr. An der Kreuzung Marie-Juchacz-Straße gab es zwei Crashs.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfall in Essen-Überruhr – zweiter Crash an gleicher Stelle

Zwei Unfälle haben sich am Mittwochmorgen an der Kreuzung Langenberger Straße / Ecke Marie-Juchacz-Straße (Konrad-Adenauer-Brücke) ereignet. Es kommt in Überruhr zu erheblichen Staus. Der Bereich ist noch weiter gesperrt. Die Marie-Juchacz-Straße (Konrad-Adenauer-Brücke) von Überruhr aus nach Rellinghausen bzw. in Richtung Innenstadt kann derzeit nicht befahren werden.

Feuerwehr wurde wegen einer „bewusstlosen Person“ alarmiert

Zunächst rauschte ein Pkw gegen 7.21 Uhr gegen einen Baum und ein Verkehrsschild, touchierte zwei Pkw und blieb auf der Mittelinsel der Kreuzung stehen. Die Polizei vermutet, dass es sich um einen „internistischen Notfall“ am Steuer handelt. Die Feuerwehr wegen einer „bewusstlosen Person“ alarmiert.

Fußgänger erwischt

Eine Stunde später gab es an derselben Stelle einen weiteren Unfall: Dabei erwischte ein Pkw einen Fußgänger. Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Essen