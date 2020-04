Unfall in Essen: Drei Menschen lebensgefährlich verletzt

Essen. Freitagmorgen ist es auf der Essener Burggrafenstraße in einem Tunnel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Drei Menschen schweben in Lebensgefahr.

Nach einem Zusammenstoß mit zwei Autos in einem Eisenbahntunnel auf der Essener Burggrafenstraße schweben drei Menschen in Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen sei ein Autofahrer am frühen Freitagmorgen mit überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten und in einen anderen Wagen gekracht, sagte ein Sprecher der Polizei. Details zum Unfallhergang und den Verletzungen waren zunächst nicht bekannt.

