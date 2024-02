Unfall auf A40 mit vier Autos: Bahn komplett gesperrt

Essen Nach einem Vekehrsunfall auf der A40 zwischen Essen und Gelsenkirchen ist die Autobahn am Montagmorgen Richtung Dortmund komplett gesperrt.

Auf der A40 ist es am Montagmorgen (19. Februar) zwischen Essen-Kray und Gelsenkirchen-Süd zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen, teilte die Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Zwei Personen seien dabei leicht verletzt worden, ein Mensch musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

A40 am Montagmorgen komplett gesperrt

Die A40 ist derzeit in Richtung Dortmund vollgesperrt, es kommt zu Stau (6km ab Dreieck Essen-Ost, Stand 6.50 Uhr). Wie lange die Sperrung noch andauert, sei noch nicht genau abzusehen, so die Polizei. Abschleppfahrzeuge seien auf dem Weg. „Wir hoffen, dass in 30 Minuten wieder etwas fahren kann“, so ein Sprecher. (red.)

