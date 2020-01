Eine Delle von einem Quartal zum nächsten macht noch keinen Abschwung: Vor einem Jahr schien es, als sei das Bevölkerungs-Wachstum in Essen zum Erliegen gekommen. Doch der Plan, Essen nach den massiven Einwohner-Verlusten seit 1990 wieder zur „wachsenden Stadt“ zu machen, er ist noch nicht vom Tisch, wie die jüngste Statistik zeigt: Ende 2019 zählte die Stadt so viele Einwohner wie noch nie in 17 Jahren: 591.018.

Seit 2011 ist die Bevölkerung mit einem Hauptwohnsitz zwischen Karnap und Kettwig damit zum achten Mal in Folge gestiegen. Allerdings geht das Wachstum deutlich behutsamer voran, als zu Beginn dieser Zeitspanne: Unterm Strich stand ein Plus von gerade 407 Personen, verglichen mit dem Jahresende 2018. Dies gab am Montag das städtische Amt für Statistik und Wahlen an.

Weiter gestiegen, wenn auch in geringerem Maße als zuvor, ist danach der Anzahl der Nichtdeutschen oder Doppelstaatler an der Essener Bevölkerung: Er liegt jetzt bei 27,2 (Vorjahr: 26,5) Prozent.