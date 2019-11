Essen. Die wegen mutmaßlicher Bergschäden gesperrte Tuttmannschule in Essen-Stoppenberg kann voraussichtlich ab Februar 2020 wieder genutzt werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tuttmannschule in Essen-Stoppenberg ist standsicher

Die wegen des Verdachts auf Bergschäden gesperrte Tuttmannschule in Essen-Stoppenberg ist standsicher und kann voraussichtlich ab dem kommenden Schulhalbjahr, also ab Februar 2020, wieder genutzt werden. Dies teilt die Stadt Essen nach Abschluss der Untersuchungen an dem Gebäude mit.

Die Grundschule an der Twentmannstraße war im September kurzerhand geschlossen worden, nachdem an dem Gebäude Setzrisse festgestellt worden waren. Risse waren bereits im Mai in verschiedenen Klassenräumen aufgefallen. Die 234 Schüler wurden in der Zwischenzeit im Viktoria-Gymnasium im Südostviertel und in der Kantschule in Katernberg unterrichtet.

Die Stadt will die Lehrer und die betroffenen Eltern im Detail informieren

Im Auftrag der städtischen Immobilienwirtschaft untersuchten Gutachter das 1967 errichtete Gebäude und dessen Untergrund, darunter Vermesser, Geologen, Statiker und Bergschadensgutachter. Über die Ergebnisse der Untersuchungen will die Stadt die Schulgemeinde am 3. Dezember ab 17 Uhr in der Aula des Burggymnasiums in der Innenstadt informieren.