Die Coronakrise lässt in diesen Tagen auch die Krise bei der Theater und Philharmonie (TuP) ein wenig in den Hintergrund treten. Gleichwohl versichern alle Beteiligten, dass man die Reaktion auf den Protest der TuP-Belegschaft auch in Ausnahmezeiten wie diesen nicht auf die lange Bank schieben will. So hat der vor zwei Monaten von Oberbürgermeister Thomas Kufen ins Leben gerufene Arbeitskreis seine Ergebnisse am Dienstag per Videokonferenz an die TuP-Aufsichtsratsmitglieder weitergegeben. Die fernmündliche Information dürfte fürs erste allerdings folgenlos bleiben. Weil die notwendige "intensive Debatte" ebenso ausbleiben muss wie die auf einer Betriebsversammlung vorgesehene Mitarbeiter-Information, dürfte sich der Entscheidungsprozess noch hinziehen. "Sobald wir uns wieder gegenüber sitzen können, sollen Beschlüsse gefasst werden", sagt Aufsichtsratsmitglied Hans Aring (SPD).

In zehn Sitzungen haben sich die Arbeitskreis-Mitglieder in den vergangenen zwei Monaten mit der Situation in der Theater und Philharmonie beschäftigt. Rund 400 Mitarbeiter hatten sich Ende Januar in einem offenen Brief an OB Kufen gewandt und öffentlich Front gegen TuP-Geschäftsführer Berger Bergmann gemacht. Geklagt wurde unter anderem über harsche Umgangsformen, das Aushebeln der Mitarbeitermitbestimmung und ein Klima der Angst und inneren Kündigung. Vorwürfe, mit denen sich der Arbeitskreis in den vergangenen Wochen intensiv beschäftigt hat. Man habe ein "sehr umfassendes Bild von der Situation" bekommen, sagt Kulturdezernent Muchtar Al Ghusain. Nun wolle man die Ergebnisse so schnell wie möglich "in der Klarheit und gebotenen Sachlichkeit" auch an die Mitarbeiter weitergeben. Al Ghusain steht an der Spitze des inzwischen von fünf auf drei Mitglieder geschrumpften Arbeitskreises. Der Arbeitnehmervertreter und zuletzt auch die Grünen-Politikerin Lisa Mews hatten sich aus dem Gremium zurückgezogen.

Neben dem Arbeitskreis hat auch der von OB Kufen eingeschaltete Vermittler, der ehemalige Verdi-Geschäftsführer Lothar Grüll, seine Recherche inzwischen abgeschlossen. Zwischen beiden Papieren herrsche "weitgehend Übereinstimmung", sagt Kulturdezernent Muchtar Al Ghusain. Die Konsequenzen aus der gemeinsamen intensiven Untersuchungs-Arbeit müssten nun aber mit dem TuP-Aufsichtsrat abgestimmt werden. "Wir werden eine ganze Reihe von Handlungsempfehlungen geben", versichert Kulturdezernent Al Ghusain und hofft, dass Corona- und TuP-Krise das kulturelle Leben in der Stadt nicht mehr allzu lange bestimmen.