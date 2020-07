Essen: Tunnel auf der A 52 nach Stromausfall wieder frei

Der Tunnel der A52 war am Mittwochnachmittag von einem massiven Stromausfall betroffen.

Essen. Ein defektes Kabel auf der Steeler Straße sorgte am Nachmittag für einen massiven Stromausfall in Frillendorf und im Südostviertel.

In Frillendorf und im Südostviertel ist es am Mittwochnachmittag zu einem massiven Stromausfall gekommen. Betroffen war unter anderem der Tunnel der A52. Inzwischen fließt der Verkehr wieder.

Nach Angaben des Netzbetreibers Westnetz hatte ein Kabelschaden auf der Steeler Straße den Ausfall verursacht. Etwa 1000 Bürger waren von 15.36 Uhr bis 16.06. Uhr von der Stromversorgung abgeschnitten.

An den Zufahrten zum Tunnel auf der A52 schalteten die Ampeln auf rot. Laut Straßen NRW stand der Verkehr in beide Fahrtrichtungen für 40 Minuten lang still.

An den Kreuzungen Steeler Straße/Oberschlesienstraße und Steeler Straße/Kurfürstenstraße fielen die Ampeln aus. Mitarbeiter der Stadt stellten die Stromversorgung wieder her. Der Kabelschaden an der Steeler Straße wurde laut Westnetz überbrückt.