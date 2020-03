Der amerikanische Schauspieler William Shatner („Captain Kirk“, 88) soll sein Gastspiel im Essener Kino Lichtburg am Mittwoch, 11. März, wie geplant absolvieren. Das berichtet der Hamburger Veranstalter „FKP Scorpio“. Eine Absage des Abends sei nicht vorgesehen. Shatner wurde vor mehr als 50 Jahren durch seine Rolle als „Captain Kirk“ in der Serie „Raumschiff Enterprise“ berühmt.

Mit diesem Plakat wirbt der Verantalter für den Abend mit Wiliam Shatner, der in Deutschland nur Auftritte in Berlin und Essen vorgesehen hat. Foto: FKP Scorpio

Shatner führt durch den Abend, in dem der Film „Star Trek II – The Wrath Of Khan“ präsentiert wird. Moderiert wird die Veranstaltung von Philipp Schulze, Chefredakteur der Zeitschrift „Cinema“.

Vorverkauf sei gut gelaufen, heißt es

Die Tickets für die Veranstaltung kosteten im Vorverkauf mehr als 100 Euro; trotzdem heißt es, der Vorverkauf sei gut gelaufen. Der Veranstalter habe die Zahl der zu verkaufenden Karten vor Tagen auf unter 1.000 gedeckelt, als Gesundheitsminister Jens Spahn erstmals davon sprach, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern seien zu meiden. Der Saal in der Lichtburg hat etwa 1.200 Plätze. Seit Dienstag, 10. März, gilt in NRW ein Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Gästen.

Nach Angaben von Branchenkennern sei Shatner noch am Dienstagabend im irischen Dublin aufgetreten. Ein weiteres Gastspiel ist für Donnerstag, 12. März, in Berlin vorgesehen. Berlin und Essen sind die einzigen Schauplätze in Deutschland, an denen Shatner Auftritte geplant hat.

Abgesagt wurde dagegen das Konzert des Landesregierungs-Orchesters NRW, das am Sonntag, 15. März, vor mehr als 1.000 Besuchern in der Lichtburg stattfinden sollte. Das Konzert trägt den Titel „The Sound Of Hollywood“.

Die Tickets können am Lichtburg-Kassenhäuschen zurückgegeben werden (geöffnet montags bis samstags ab 12 Uhr). Wer ein Online-Ticket gekauft hat, kann es über den Anbieter „Kinheld“ erstatten lassen.