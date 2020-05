Trickbetrüger erbeutet Schmuck einer Essener Seniorin (82)

Essen. In Essen-Leithe hat sich ein Trickbetrüger als „Hausvermieter“ ausgegeben und den Schmuck einer Seniorin (82) erbeutet.

Eine 82 Jahre alte Essenerin aus dem Stadtteil Leithe ist Samstagnachmittag (16. Mai) das Opfer eines Trickbetrügers geworden. Als der Mann ihre Wohnung verlassen hatte, habe sie den Verlust ihres Schmucks bemerkt, berichtet die Polizei.

Der unbekannte Betrüger habe sich am Samstag gegen 15 Uhr Zutritt zur Wohnung der Seniorin in der Straße „Auf’m Kirchenland“ verschafft, indem er sich als „Hausvermieter“ ausgab. Der Mann soll mehrfach geklingelt haben. Doch die 82-Jährige lässt Fremde aus Prinzip nicht in ihre Wohnung und zögerte zunächst. Dann bemerkte sie, dass der Unbekannte bereits bei ihrem Nachbarn im Obergeschoss war. Als er dann erneut bei ihr anschellte, gab sie ihre Vorsicht auf und öffnete ihm.

Normalerweise lässt die 82-Jährige keine Fremden in ihre Wohnung

Der angebliche Hausvermieter, der akzentfrei Deutsch spricht und mit einem dunkelgrauen Sakko, blauen Lederschuhen und dunkelgrauer Stoffhose bekleidet war, gab an, dass in drei Monaten ein neuer Mieter in die ähnlich geschnittene Nachbarwohnung ziehen werde und er sich die Räumlichkeiten anschauen müsse. Er habe dann die Wohnung betreten.

Die 82-Jährige bekam jedoch ein schlechtes Gefühl und vermutete einen Betrug. Sie habe den „Hausvermieter“ aufgefordert, sofort die Wohnung zu verlassen, sonst würde sie die Polizei alarmieren. Nachdem der Unbekannte die Wohnung bereits verlassen hatte, stellte die Bewohnerin jedoch den Verlust ihres Schmucks fest.

Der angebliche „Hausvermieter“ ist zirka 50-55 Jahre alt, er ist zirka 165-170 cm groß und hat eine normale Statur und dunkelblonde Haare. Hinweise zu der Person nimmt die Essener Polizei unter der 0201/829-0 entgegen.