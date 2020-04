Ein Stadtteil trauert: Am Dienstag (21. April 2020) kamen an der Carl-Wolf-Straße/von Ossietzky-Ring in Essen-Horst zahlreiche Nachbarn, Freunde und Bekannte des 14-Jährigen zusammen, der dort am Sonntag getötet worden war. Die Polizei bat die Trauernden, nicht so dicht beieinander zu stehen.