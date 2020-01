Der langjährige ärztliche Direktor der Kliniken Essen-Süd, der die Brost-Stiftung steuerte, starb in der Nacht zu Donnerstag mit 78 Jahren.

Trauer um Prof. Heit, den Vorsitzenden der Brost-Stiftung

Die Essener Brost-Stiftung trauert um ihren Vorsitzenden Prof. Dr. Wolfgang Heit. Der in Kettwig lebende Mediziner verstarb nach langer Krankheit in der Nacht zu Donnerstag im Alter von 78 Jahren. Heit war ein langjähriger Freund und enger Vertrauter von Anneliese Brost; die Witwe des WAZ-Mitgründers Erich Brost betraute Wolfgang Heit mit dem Vorsitz der 2011 gegründeten Brost-Stiftung. Wie zuvor die 2010 verstorbene Milliardärin gehört auch die Brost-Stiftung zu den bedeutenden Mäzenen im Ruhrgebiet, dessen Voranschreiten zu ihren Förderzielen gehört. So finanzierte sie große Kunst-Ausstellungen wie „China 8“ und den Start des gemeinnützige Journalisten-Recherchezentrum Correctiv.

Ärztlicher Direktor an den Kliniken Süd

Noch im September vergangenen Jahres stellte Heit in seinem Jahresbericht als Vorsitzender der Stiftung fest, dass deren Vermögen erheblich gewachsen sei, bei fast vollständigem Erreichen der Stiftungsziele.

Der Internist, Hämatologe und Onkologe Prof. Dr. Wolfgang Heit, der auch zum Gründerkreis des Klavier-Festivals Ruhr gehörte, leitete bis 2009 als ärztlicher Direktor das Zentrum für Innere Medizin mit der Klinik für Hämatologie, internistische Onkologie und Stammzellentransplantation an den Kliniken Essen-Süd. Zwischen 1992 und 2007 war Heit zudem ärztlicher Direktor des Evangelischen Krankenhauses Essen-Werden und ab 2001 Direktor des Zentrums für Innere Medizin.

Prof. Heit war verheiratet, er hinterlässt drei erwachsene Kinder.