Traditionshotel Essener Hof und Best Western werden Partner

Essen. Der Essener Hof arbeitet künftig mit der Hotelkette Best Western zusammen. Seine Eigenständigkeit will das Traditionshotel dennoch behalten.

Das Traditionshotel Essener Hof reagiert auf den wachsenden Wettbewerb in Essen und schlüpft unter das Dach der Hotelkette Best Western. „Wir bleiben dennoch eigenständig, arbeiten künftig aber im Vertrieb zusammen“, betonte Hoteldirektor Emre Sinanoglu. Damit verabschiedet sich das Hotel von seinem bisherigen Partner Top International, der vor allem die Online-Buchungen für die Essener Herberge abwickelte. Das Traditionshotel besteht seit 135 Jahren und gehört der Lutherstiftung „Herberge zur Heimat“. Mit der neuen Partnerschaft, die im Februar 2020 beginnt, sind weitere Investitionen geplant.

Sinanoglu verspricht sich von der neuen Partnerschaft mit Best Western eine stärkere Vertriebskraft, um mehr Gäste ins Haus zu ziehen. 2019 sei zwar ein gutes Jahr für den Essener Hof gewesen mit 15 Prozent Plus bei den Gästezahlen. „Wir erhoffen uns aber weiteren Zuwachs“, sagte Sinanoglu, der die Leitung des Hauses Anfang des Jahres vom langjährigen Direktor Maximilian Bosse übernommen hatte. So wollen die Essener von den internationalen Reservierungszentralen des neuen Partners genauso profitieren wie von dessen Verträgen mit Reisebüros und Unternehmen. Gleiches gilt für dessen Expertise im Tagungs- und Veranstaltungssegment.

Name des Essener Hofes soll bestehen bleiben

„Wir wollen den Essener Hof künftig in allen Bereichen vermarkten. Gleichzeitig wird das Hotel als solitäres Hotel bestehen bleiben“, unterstrich Alexander Teichert, Direktor Member Development bei Best Western. Gerade für Individualhotels wie den Essener Hof würden Kooperationen wichtiger, um am Markt erfolgreich zu bleiben. Teichert kündigte an, dass der Name des Traditionshauses genauso fortbestehe. Allenfalls eine Plakette am Eingang werde künftig auf den neuen Partner hinweisen. „Ansonsten halten wir uns zurück“, so Teichert.

Hoteldirektor Emre Sinanoglu (l.) und Alexander Teichert von Best Western Foto: JGR

Die Zusammenarbeit mit Best Western bedeutet für den Essener Hof aber gleichzeitig, weiter in das Haus zu investieren. Denn Best Western fordert von seinen angeschlossenen Hotels definierte Qualitäts- und Designstandards. Eine halbe Million Euro will die Lutherstiftung deshalb in den kommenden Monaten in die weitere Modernisierung stecken. Unter anderem werden 15 Räume der insgesamt 114 Zimmer neu gestaltet, alle Flure und der Tagungsbereich renoviert. Dennoch soll das Hotel seine eigene Handschrift behalten, betonte Teichert.

Viele Hotelneubauten in Essen

Die Konkurrenz auf dem Essener Hotelmarkt ist in den vergangenen Jahren durch viele Neubauten stark gewachsen. Bislang halten Experten die Entwicklung noch für unproblematisch, da die auch die Touristenzahlen gewachsen sind. Allerdings sind in den kommenden Monaten und Jahren weitere Eröffnungen geplant, unter anderem am Hauptbahnhof und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Essener Hof, wo die Marriott-Kette mit ihrem Neubau begonnen hat.

Auch für Best Western kommt die neue Partnerschaft zu einer passenden Zeit. Das bislang unter der Marke geführte Ypsilon-Hotel in Rüttenscheid gehört mit dem Verkauf an einen neuen Eigentümer seit 1. Oktober zur Dorint-Kette. Damit wäre Best Western in Essen nicht mehr vertreten. „Insofern hat sich das mit dem Essener Hof gut ergeben“, so Teichert.