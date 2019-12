In Essen-Stadtwald hat ein Fußgänger am Freitagmorgen eine Leiche gefunden. Der Tote wurde inzwischen identifiziert.

Essen. Die Leiche des 42-Jährigen war am Freitag im Stadtwald in Essen von einem Fußgänger gefunden worden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Toter im Essener Stadtwald: Umstände noch immer unklar

Der Tote im Stadtwald ist mittlerweile identifiziert, doch die Umstände des Todes sind noch immer unklar. War es ein Gewaltverbrechen oder Selbstmord? Dazu konnte am Sonntag eine Polizeisprecherin noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen laufen. Die Sprecherin geht davon aus, dass es im Laufe des Montags weitere Erkenntnisse geben könnte.

Ein Fußgänger hatte am Freitagmorgen in Essen-Stadtwald in einem Waldstück an der Wittenbergstraße die Leiche eines Mannes entdeckt. Bei dem Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 42-Jährigen, der Anfang der Woche als vermisst gemeldet worden war.