Essen. Stadt Essen reagiert auf Mitarbeiterkritik und will Berger Bergmann in Teilen entmachten und einen zweiten Geschäftsführer an die Seite stellen.

Der Protest der Essener Theaterbeschäftigten soll nicht folgenlos bleiben: Rund 400 Mitarbeiter der Theater und Philharmonie machen seit Wochen Front gegen TuP-Geschäftsführer Berger Bergmann. Folge der lautstarken Kritik: Bergmann soll massiv entmachtet werden.

Zweite Geschäftsführung soll vor allem den Bereich Personal verantworten

In einem Brandbrief, der Oberbürgermeister Thomas Kufen und den TuP-Aufsichtsrat bereits Ende Januar erreichte, ist von einem Arbeitsklima der Angst und Verunsicherung, von Machtmissbrauch und mangelnder Kommunikationsbereitschaft die Rede. Seither reißen die Anschuldigungen nicht ab. Der von OB Kufen einberufene Arbeitskreis und Ex-Verdi-Geschäftsführer Lothar Grüll als externer Vermittler haben sich in zehn mehrstündigen Sitzungen mit den Vorwürfen beschäftigt und sind nun zu ersten Ergebnissen gekommen.

Die wohl weitreichendste Forderung: Dem amtierenden Geschäftsführer Berger Bergmann soll bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit 2024 ein zweiter Geschäftsführer an die Seite gestellt werden, der vor allem den Bereich Personal verantworten soll.

Die Einbestellung einer weiteren Geschäftsführung käme einer massiven Entmachtung gleich. Ob sich Berger Bergmann darauf einlassen wird, dürfte die Frage sein. Auf Nachfrage mochte sich der Geschäftsführer gestern nicht äußern.

Arbeitsgruppe will erst nach der Coronakrise Beschlüsse fassen

Noch sind die vom Arbeitskreis vorgestellten Empfehlungen nicht beschlossen. Aufgrund der Coronakrise wurden die Ergebnisse dem TuP-Aufsichtsrat am Mittwoch nur per Videokonferenz vorgestellt. Doch der Aufsichtsratsvorsitzende Franz-Josef Britz (CDU) lässt keinen Zweifel daran, dass die Empfehlungen auch umgesetzt werden: „Wir werden jetzt in der nächsten Sitzung auf Grundlage des Berichtes der Arbeitsgruppe die entsprechenden Beschlüsse fassen. Vor dem Hintergrund werde ich im Vorfeld das Gespräch mit dem Geschäftsführer Berger Bergmann führen.“

Ombudsstelle soll für alle Mitarbeiter eingerichtet werden

Neben einer zweiten Geschäftsführung, die der TuP-Aufsichtsrat und die Stadt als Gesellschafterin einberufen wollen, hat Kulturdezernent Muchtar Al Ghusain als Vorsitzender der von fünf auf mittlerweile drei Mitglieder geschrumpften Arbeitsgruppe weitere Maßnahmen zur Wiederherstellung des betrieblichen Friedens vorgestellt.

So wolle man die Geschäftsführung in die Pflicht nehmen, "dem gesetzlich verpflichteten Austausch mit der Arbeitnehmervertretung nachzukommen". Dazu gehöre ein monatlicher Austausch mit dem Betriebsrat, die Teilnahme an Betriebsversammlungen und die Möglichkeit der Aussprache.

Zudem wolle man eine Ombudsstelle für Mitarbeiter einrichten, die auch den Aufsichtsrat bei Bedarf informiere. Alle Beschäftigten sollen regelmäßig über wichtige organisatorische, wirtschaftliche und allgemeine Entwicklungen der TuP informiert werden.

Arbeitskreis regt die Entwicklung neuer Leitungsstrukturen an

Die Bestellung eines zweiten Geschäftsführers dürfte nur der Anfang eines größeren Umbaus sein. Der Arbeitskreis regt die Entwicklung einer neuen Leitungs- bzw. Organisationsstruktur an, die die zukünftige Arbeitsorganisation der TuP neu aufstellt. Eine Steuerungsgruppe, bestehend aus Kulturdezernenten, Vertretern des Aufsichtsrates und des Beteiligungsmanagements, soll die Geschäftsführung dabei engmaschig begleiten.

Verbunden sind alle vorgestellten Maßnamen mit einem Appell an Geschäftsführung und Betriebsrat, "die vertrauensvolle Zusammenarbeit wiederherzustellen, damit die anerkannte und hohe künstlerische Qualität der TuP wieder im Vordergrund des gemeinsamen Handelns steht".

OB Kufen: "Mitarbeiter-Situation muss sich schnell verbessern"

Oberbürgermeister Thomas Kufen begrüßt die Vorschläge, "weil sie den Forderungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach mehr Transparenz und Mitbestimmung entspricht. Jetzt müssen Geschäftsführung und Betriebsrat diesen Handlungsempfehlungen dringend und zügig nachkommen", fordert Kufen. "Wir werden mit dem Aufsichtsrat die Umsetzung weiterhin engmaschig begleiten. Die Situation für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss sich schnell verbessern.“