Mehr Geschwindigkeitsanzeiger für das gesamte Stadtgebiet: Diese Ankündigung der Stadt kam in den Stadtteilen gut an. Bis die Bezirksvertreter feststellen mussten, dass sie kaum Mitwirkungsmöglichkeiten haben sollen. Das sorgte zuletzt für eine höchst emotionale Diskussion und Ablehnung der Pläne. CDU-Ratsherr Dirk Kalweit sprach gar davon, dass die Politiker entmachtet würden.

„Das ist eine glatte Arbeitsverweigerung der Stadt gegenüber der Bezirksvertretung“, formuliert Rolf Reithmayer (SPD). Sie lehnten die entsprechende Stellungnahme der Stadt ab. Denn wohl jeder von ihnen könnte gefährliche Abschnitte nennen, an denen die neuen digitalen Messtafeln sinnvoll wären.

Die Byfanger Straße ist eines der Beispiele aus den Stadtteilen, in denen die Bürger auf mehr Sicherheit hoffen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Die Byfanger Straße in Kupferdreh ist eines der Beispiele, bei dem Anwohner wie Politiker nicht erst nach einem schweren Unfall auf die Situation aufmerksam machen: Wo Tempo 50 erlaubt ist, fordern sie vor allem eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Da das bislang mehrfach abgelehnt worden ist, hofften sie zumindest auf mehr Kontrollen. Die digitalen Tafeln wäre eine Möglichkeit. „Aber die sind nicht an Hauptverkehrsstraßen mit Tempo 50 vorgesehen“, spricht Rolf Reithmayer das aus, das manche Betroffene als Farce empfinden.

Viele Bürger klagen über Raser

Zu beinahe jeder zweiten Sitzung der Bezirksvetretung kämen Bürger mit einem Thema, beschreibt der Sozialdemokrat. „In meiner Straße wird gerast“, zitiert er Anwohner, auf deren Eingaben die Bezirksverteter nicht mehr werden reagieren können. „Bislang konnten wir verdeckte Messungen mit Zählplatten beantragen“, sagt Reithmayer. Auch diese Möglichkeit wolle die Stadt ihnen nehmen, „so als ob sie die Zusammenarbeit mit uns in Sachen Verkehr beenden will“, beschreibt er seinen Eindruck.

Und bei den digitalen Messtafeln, die die Geschwindigkeit lediglich anzeigten, so dass Überschreitungen für die Fahrer zwar folgenlos blieben, lägen der Politik aber immerhin aus anderen Städten „ausgesprochen positive Ergebnisse über den Einsatz von digitalen Geschwindigkeitsanzeigetafeln vor“. Sinnvoll wäre daher, wenn pro Stadtteil mindestens eine Anlage zur Verfügung stünde.

Für jeden Stadtbezirk ist eine digitale Messtafel geplant

Die Stadt plant, zu den vorhandenen zwei Messgeräten sieben weitere anzuschaffen und für jeden Bezirk eines vorzuhalten: Eine Prioritätenliste läge bereits vor und mit Blick auf die Personalsituation, könnten Auswertungen der Ergebnisse nicht mehr erfolgen, lauten die Einschränkungen, die die Politiker nicht akzeptieren.

Die Bezirksvertreter von der Ruhrhalbinsel sind irritiert darüber, dass nach der Aufstellung der digitalen Tafeln keine Verkehrserhebungen mehr durchgeführt werden sollen. So ließe man die Möglichkeit, vorliegende Informationen über das Fehlverhalten an konkreten Stellen aus nicht nachvollziehbaren Gründen ungenutzt. Die Personalknappheit als Argument lassen die Politiker nicht gelten.

Überarbeitung der Vorlage und Zusammenschluss der Bezirksbürgermeister

An der Heisinger Straße in Höhe Uhlenstraße gilt bereits Tempo 30: Anwohner hoffen auf Kontrollen und berichten von brenzligen Situationen, bei denen Fahrzeuge mitunter im Vorgarten landen. Foto: Foto / ho

Eine Überarbeitung der Vorlage und einen Austausch der Bezirksbürgermeister, halten daher nicht nur Bezirksbürgermeister Manfred Kuhmichel und Dirk Kalweit für notwendig. Der CDU-Ratsherr möchte vor allem der Begründung nachgehen, ob tatsächlich mangelnde Kapazitäten beim Personal eine intensive Nutzung dieser Technik tatsächlich unmöglich mache. Eine Antwort darauf erhofft er sich, bevor der Rat in seiner Sitzung am 27. November den Haushaltsplan verabschiede.

So lange bleibt auch für die Kupferdreher ungewiss, ob sich an der Byfanger Straße etwas in puncto Sicherheit tut. Ähnlich geht es den Anwohnern an der Heisinger Straße, wo regelmäßig Fahrzeuge von der Straße abkommen und im Wald oder Vorgarten landen. Und Rolf Reithmayer fällt sofort noch der Bereich um die Josefschule und das Kupferdreher Krankenhaus ein. Ob diese Beispiele Gehör finden werden, ist ungewiss. Für den SPD-Politiker sogar „ungeheuerlich“.