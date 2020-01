Tausende packen an, damit es in Essen sauberer wird

Mit Magie hat es herzlich wenig zu tun, wenn tausende Essener Bürger beim „Sauber-Zauber“ Zangen und Säcke in die Hand nehmen, um die Straßen ihrer Stadt vom Müll zu befreien, den andere rücksichtlos weggeworfen haben. Es ist vielmehr dem großen Engagement – vor allem von Schülern und Kindergartenkindern zu verdanken –, dass wohl auch in diesem Jahr wieder mindestens 20 Tonnen Müll vom Wegesrand und Grünanlagen aufgesammelt werden. Zusätzlich zu dem Müll, den die EBE ohnehin täglich zusammenkehrt, versteht sich.

„Es macht mich so stolz, dass so viele – vor allem junge Essener helfen, unsere Stadt sauberer zu machen“, sagt Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) bei der Vorstellung der diesjährigen Umweltaktion. Es sei bemerkenswert und wichtig, dass die freiwilligen Müllsammler ein Zeichen gegen jene setzen, die mit ihrem asozialen Verhalten, den inzwischen 15. Sauber-Zauber-Tag überhaupt erst nötig machen.

200.000 Teilnehmer der Essener Sauber-Zauber-Tage erwartet

Obwohl die Anmeldephase noch bis zum 31. Januar läuft, haben sich bereits 148 Klassen und Gruppen mit mehr als 7000 Teilnehmern auf der Seite der Ehrenamtsagentur eingetragen. Die Gruppen können erstmals in diesem Jahr ihren Bedarf an Säcken und Zangen angeben und bekommen diese dann von den Entsorgungsbetrieben geliefert. „Und entgegen mancher Annahmen sind Teilnehmer aus allen Bevölkerungsgruppen unserer Stadt dabei. So zum Beispiel der Libanesische Zedern Verein oder Moscheevereine“, betont Kufen.

Janina Krüger, Geschäftsführerin der Essener Ehrenamtsagentur, hebt noch einmal die Zahlen hervor, um die Dimension zu unterstreichen, die der Sauber-Zauber inzwischen hat: Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr die Marke von 200.000 Teilnehmern knacken. Im Rekordjahr 2018 war die Summe aller bisherigen Teilnehmer auf beeindruckende 182.877 gestiegen.

Eine solche Erfolgsgeschichte sei ohne die entsprechenden Sponsoren, die Sachpreise stiften und logistische Hilfe leisten, nicht möglich, machte der OB nicht allein aus Höflichkeitsgründen klar. Die Ruhrbahn beispielsweise gewährt allen Engagierten am 7. März, dem Auftakttag, frei Fahrt in Bussen und Bahnen im Essener Stadtgebiet. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass die Fahrgäste den Sauber-Zauber-Aufkleber vorzeigen, der den Teilnehmern zusammen mit den Müllsammel-Utensilien ausgeteilt wird. „Der Stoffbutton ist natürlich ökologisch abbaubar“, macht Ruhrbahn-Geschäftsführer Uwe Bonan deutlich.

Grill-Müll in Grünanlagen und an Ufern in Essen

Essen Anmeldung und Infos zum Sauber-Zauber Essens stadtweite Aufräumaktion geht in die nächste Runde und feiert Jubiläum. Der 15. Sauber-Zauber findet vom 7. bis 20 März 2020 statt. Am 7. März 2020 wird der große Auftakttag stattfinden. Jeder kann sich beteiligen und allein oder als Team zum Beispiel eine Wiese, einen Parkplatz oder einen Bolzplatz sauber machen. Anmeldungen werden bis zum 31. Januar erbeten. Die Auslieferung des Arbeitsmaterials (Müllsäcke, Handschuhe, Zangen, Buttons) durch die EBE beginnt am 3. Februar. Im Vorfeld wird das gesamte Material von angehenden Fachlageristen und Fachkräften für Lagerlogistik der Jugendberufshilfe Essen (JBH) portioniert. Einen Überblick über die Preise, die Anmeldung und alle weiteren Infos finden Interessieret auf der Seite der Ehrenamtsagentur unter: ehrenamtessen.de/event/15-sauberzauber-2020.

Überhaupt, so glauben Sponsoren, Organisatoren und OB, ist auch das Bewusstsein vieler Essener für Nachhaltigkeit und Umweltschutz in den vergangenen Jahren gewachsen. „Ich habe den Eindruck, dass immer mehr Menschen auch mal vor ihrer Haustür kehren und Müll aufsammeln. Das ist super, denn das ist unser aller Stadt“, sagt Bettina Hellenkamp, Sprecherin der EBE. Bei aller Freude um das vermeintlich wachsende bürgerschaftliche Engagement, auch die Zahl der Beschwerden über wilde Müllkippen ist deutlich gestiegen. Was zum einen an der ausgeprägteren Sensibilität der Essener liege, zum anderen auch an den technischen Möglichkeiten wie etwa dem Mängelmelder, berichtet Kufen.

Dabei stechen einige Problemfelder besonders hervor, weiß der OB zu berichten: „Die Vermüllung durch Verpackungsreste von Fast-Food- und To-go-Produkten – insbesondere an Autobahnauffahrten –, immer mehr weggeworfene Kartons durch den wachsenden Online-Handel und aller Art Rückstände von Grill-Tagen in den Grünanlagen und an den Ufern.“ Auch deshalb sei es so wichtig, dass gerade viele Kinder und Schüler an den Sauber-Zauber-Tagen teilnehmen. Vielleicht machen die Kinder ihre Eltern dann bei Gelegenheit auf ihr Fehlverhalten aufmerksam, ist die Hoffnung der Organisatoren.