Tägliches Update: Corona-Lage in Essen ist weiter entspannt

Essen. Wie viele Essener sind aktuell nachweislich an Corona erkrankt, wie viele wieder genesen, wie viele in Quarantäne. Die Corona-Lage in Essen.

Inzwischen wurden mehr als 1000 Essener nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Wochen, in denen die Zahl der Angesteckten schnell stieg, sind in Essen schon seit geraumer Zeit vorbei. Seither bewegt sich die Zahl der aktuell nachweislich Infizierten an den meisten Tagen in einem Korridor zwischen 50 und 70 Personen. Bei 42 Neuinfektionen pro Tag wäre die kritische Marke erreicht und die Stadt müsste wieder strengere Kontakt- und Ladenöffnungsverbote erlassen.

An dieser Stelle veröffentlichen wir den aktuellen Stand der Corona-Infektionen in Essen.

(In Klammern die letzte verfügbare Zahl, in der Regel vom Vortag)

Bestätigte Infektionen

gesamt: 1.026 (1.021)

Davon wieder genesen: 929 (918)

Verstorben: 41 (41)

Infektionen aktuell: 56 (62)

Neuerkrankungen 3. Juli – 9. Juli: 37 (5,2 pro Tag)

Beprobt: 19.023 (18.852)

Derzeit in Quarantäne: 157 (186)

Quelle: Stadt Essen;

Stand 10. Juli, 9.30 Uhr

Lesetipps zur Corona-Lage in Essen: