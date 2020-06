Polizeisportverein Essen bietet Kampfsport für Kinder an

Essen-Bergerhausen. Das Training für Sechs- bis Zehnjährige startet nach der Coronapause am 5. Juni. Neben sportlicher Fitness geht es um die Vermittlung von Werten.

Neben seinen Trainingsgruppen im Kampfsportbereich für Erwachsene und Jugendliche bietet der Polizei-Sportverein (PSV) Essen jetzt auch Kampfsport und Fitness für Kinder an. Nach der Zwangspause durch Corona startet das Training für Sechs- bis Zehnjährige am Freitag, 5. Juni, um 16 Uhr in der Trainingshalle an der Schürmannstraße 43a in Essen-Bergerhausen.

Spiel und Spaß stehen im Vordergrund, Bewegungselemente aus dem Kampfsport werden dosiert und altersgerecht in das Training eingestreut, so der Verein. „Selbstverständlich werden wir uns an die gültigen Hygieneregeln halten. Das konnten die Erwachsenen in den letzten Wochen einüben und das setzen wir bei den Kindern weiter um und passen es an die jeweils gültigen Vorschriften an“, erläutert PSV-Abteilungsleiter Tobias Pokutta, der sich freut, dass der Trainingsbetrieb jetzt ausgeweitet werden kann.

Spaß und Spiele stehen bei den Kindern im Vordergrund

Kampfsport für Kinder sei ein sensibles Thema und müsse daher professionell umgesetzt werden. Das sei Aufgabe von Trainerin Fabienne Drange. „Im Mittelpunkt des neuen Trainingsangebots stehen Spiel und Spaß. Bei uns wird viel gelacht“, unterstreicht Fabienne Drange, die laut PSV über viel Erfahrung im Umgang mit Kindern verfügt.

Im Kindertraining würden Koordinationsspiele, Reflextrainings sowie vor allem kindgerechte Kraft-Ausdauer-Übungen trainiert. Dabei dürfe das klassische Fangen nicht fehlen, aber auch Elemente der Fallschule würden geübt. Ein Mix aus Wiederholungen und neuen Elementen sorge dafür, dass keine Langeweile aufkomme. Das Training ermögliche den Kindern, Stress oder Frustration aus dem Alltag abzubauen. Wie beim Kampfsport üblich, werden auch beim Kindertraining Regeln und Werte großgeschrieben.

„Aufgrund der reglementierten Vorgehensweise werden bei uns nicht nur Verletzungen verhindert, sondern zugleich Werte vermittelt“, so die Verantwortlichen. Der Kampfsport lebe weltweit von seiner fairen Ausübung. Die Beachtung von Regeln und die gegenseitige Rücksichtnahme hätten viele Parallelen zum Alltag in Schule und Freizeit. „Uns als Polizei-Sportverein Essen 1922 ist es wichtig, bereits unseren kleinsten Mitgliedern Fairness mit auf den Weg zu geben. Respekt, Höflichkeit, Pünktlichkeit und Fairplay sind bei uns keine leeren Floskeln“, betont Tobias Pokutta.

Eine angemessene Begrüßung gehört für die Sportler dazu

So gehöre es zum guten Ton, dass man sich vor und nach dem Training angemessen begrüße, bekräftigt Fabienne Drange und ergänzt: „Unseren Ehrenkodex lernen die Kinder im Laufe der Zeit und den müssen sie auch sinngemäß wiedergeben können.“ Auf Gürtelprüfungen verzichtet der PSV bei dem neuen Kinderangebot. „Aber wir werden ein System etablieren, das den Kindern ein Vorankommen signalisiert. Doch das muss noch entwickelt werden. Jetzt freuen wir uns erst einmal darauf, dass es nach der Zwangspause weiter geht.“

Kinder können zum Probetraining angemeldet werden. Weitere Infos unter 01512 278 22 48 (Desirée Schneider) oder auf www.kampfsport-schule-essen.de. Trainiert wird freitags von 16 bis 17.30 Uhr beim Polizei-Sportverein Essen, Schürmannstraße 43a. Die Kosten betragen 15 Euro im Monat.