Essen-Bredeney. Autor Klaus Hell aus Bredeney veröffentlicht mit „Wintersturm“ seinen dritten Roman. Der spielt in Essen und am Niederrhein – Orte zum Erkennen.

Neues Buch: Autor aus Essen führt den Leser an bekannte Orte

Seinen dritten Roman hat der Autor Klaus Hell aus Essen-Bredeney jetzt veröffentlicht. „Wintersturm – Die Zeit holt alles ein“ spielt teils in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs am Niederrhein, teils in Essen in der Gegenwart. „Der Leser wird einiges wiedererkennen“, verspricht der pensionierte Lehrer.

Nicht ohne Grund spiele sein jüngstes Werk an diesen beiden Orten. „Das sind die Orte, an denen ich gelebt habe beziehungsweise lebe, wo ich mich auskenne, denen ich verbunden bin“, erläutert Klaus Hell. Der heute 73-Jährige wurde am Niederrhein in einem kleinen Ort bei Kalkar geboren und lebt seit fast 50 Jahren in Essen. „Ich fahre immer noch gern an den Niederrhein, bin aber inzwischen ein echter Großstadtmensch geworden“, erklärt er. Kein Wunder, dass seine Romane genau dort spielen – der erste auch auf der Hallig Hooge in der Nordsee, die er schon besucht habe.

Der Autor aus Essen-Bredeney war früher als Lehrer tätig

In seinem Berufsleben war der Bredeneyer als Lehrer für Physik, Naturwissenschaften und Erdkunde erst an der Theodor-Goldschmidt-Realschule tätig, dann viele Jahrzehnte am Studienseminar Oberhausen in der Lehrerausbildung. „Als ich 2011 pensioniert wurde, habe ich mir Gedanken über ein sinnvolles Hobby gemacht. Da ich die erste Geschichte quasi schon im Kopf hatte, habe sich damals mit dem Schreiben von Romanen angefangen“, blickt Hell zurück.

Geschrieben habe er vorher schon, sei 30 Jahre in einem Team von Schulbuchautoren aktiv gewesen, das Erdkunde-, Physik- und naturwissenschaftliche Bücher geschrieben habe. „Da haben sich die Anforderungen in der vergangenen Jahren gewandelt. Schulbücher müssen nicht nur verständlich geschrieben sein, sondern auch kreativ und interessant sein, damit die Schüler dabei bleiben“, so Hell.

Klaus Hell mag den direkten Kontakt zum Publikum

Für den ersten Roman „Die Sache mit Mia“, die Klaus Hell wie das aktuelle Buch „Wintersturm“ im Actionbereich ansiedeln würde, habe er gerade einmal vier Monate gebraucht. „Ich lese sehr gern in Buchhandlungen, mag die Atmosphäre und den direkten Kontakt mit den Zuhörern“, sagt Hell, der gerade dabei ist, Lesungstermine für das neue Buch zu vereinbaren. „Wenn eine Buchhandlung Interesse hat, kann sie sich gern melden.“

Seine Bücher wie der Krimi „Unter Chiffre“ trügen zum Teil autobiografische Züge. So habe er zum Beispiel seine Internatsvergangenheit verarbeitet, die von Askese und Disziplin geprägt gewesen sei.

Im neuen Roman „Wintersturm“ gerät ein Sanitätsfahrzeug der Wehrmacht am Niederrhein kurz vor Kriegsende unter Fliegerbeschuss. Die Dinge, die die Dorfbewohner in dem Fahrzeug finden, verändern ihr Leben. Viele kommen zu Wohlstand, der Dorfschmied wird in Essen als Industrieller reich. Nach dessen Tod findet sich ein wertvolles Gemälde in einem Schließfach.

Essen Der Roman „Wintersturm“ ist im Buchhandel erhältlich Der Autor Dr. Klaus Hell hat zwei erwachsene Töchter und ein Enkelkind. Das Buch „Wintersturm – Die Zeit holt alles ein“ ist im Südwestbuch Verlag/SWB Media Entertainment erschienen, umfasst 230 Seiten und kostet 12,80 Euro.

Der Enkel des Industriellen recherchiert am Niederrhein, findet das Geheimnis um das Bild heraus und was damals in den letzten Kriegstagen am Niederrhein geschah. „Die Leser mit Essener Ortskenntnissen werden das ein oder andere wiedererkennen, zum Beispiel die große Baustelle auf der Alfredstraße“, so der Autor.

Im Spätsommer will der Autor den vierten Roman anfangen

Klaus Hell hat die Idee für ein weiteres Buch schon im Kopf, auch wenn er sich aktuell erst einmal um die Vermarktung von „Wintersturm“ kümmern will. Ab Spätsommer werde er sich dann dem nächsten Werk widmen, das die Machenschaften im Pharmabereich zum Thema haben soll. „Sorgfältige Recherche ist wichtig. Die Fakten müssen schon stimmen“, betont Hell, der notfalls auch Mediziner oder Juristen als Experten befragt.

Zu seinen Romanfiguren hat Hell durchaus eine emotionale Beziehung: „Ich erinnere mich genau an den Tag, als ich die Titelheldin meines ersten Romans habe sterben lassen. Das ist mir schon schwer gefallen.“