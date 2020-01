Karnevalisten in Essen setzen verstärkt auf den Nachwuchs

Das erste Februar-Wochenende steht in Essen-Rellinghausen und Haarzopf ganz im Zeichen des Karnevals: Sowohl die traditionsreiche 1. Ruhrländische Karnevalsgesellschaft Gemütlichkeit Rellinghausen als auch der noch junge Karnevalsverein Rumbacher Narren halten ihre Sitzungen ab.

Die Gemütlichkeit Rellinghausen wurde 1906 gegründet und hat derzeit rund 250 aktive und passive Mitglieder. „Mit dem Nachwuchs läuft es noch ganz gut“, erklärt Werner Meyer. Der 81-Jährige war 33 Jahre lang Präsident der Gemütlichkeit, ist heute Ehrenpräsident und kennt den Verein wie kaum ein anderer. „Am Tag meines Vereinseintritts habe ich das Präsidentenamt übernommen“, blickt Meyer zurück.

Bei der Gemütlichkeit Rellinghausen hat ein Generationswechsel begonnen

Inzwischen habe ein Generationswechsel stattgefunden. Mit Martina Meyer, seiner Tochter, und Philip Jansen, dem Sohn des Vorsitzenden Frank Jansen, habe man jetzt sozusagen eine Doppelspitze beim Präsidentenamt, erläutert der Ehrenpräsident.

Essen Närrische Veranstaltungen in Rellinghausen und Haarzopf Für die Galasitzung (23 Euro) der Gemütlichkeit Rellinghausen am Samstag, 1. Februar, gibt es nur noch wenige Karten, für die Damensitzung (17 Euro) am Samstag, 8. Februar, 18.11 Uhr, noch einige mehr. Infos unter 0201/89 333 93 oder 0201/46 23 92. Wer am Kinderkarneval der Rumbacher Narren am Sonntag, 2. Februar, ab 14 Uhr (Einlass ab 13 Uhr) in den Räumen von Casino Blau-Gelb in der Neuen Mitte Haarzopf, Fulerumer Straße 223, teilnehmen möchte, ist ebenfalls willkommen. Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene zahlen drei Euro, bis 14 Jahre ist der Eintritt kostenfrei. Die Prunksitzung am 1. Februar ist bereits ausgebucht.

Das Besondere an der 1. RKG Gemütlichkeit sei, dass sie prominente Ehrensenatoren habe, darunter die Essener Oberbürgermeister der vergangenen Jahrzehnte sowie aktuelle und ehemalige Landes- beziehungsweise Bundesminister. „Wir verleihen den Titel nicht, wie andere Vereine, jedes Jahr. Wir haben zwölf Ehrensenatoren und dabei soll es auch bleiben“, so Meyer. Scheide einer aus, werde ein neuer ernannt.

Genehmigung für die Galasitzung sei spät gekommen

Die große Galasitzung der Gemütlichkeit findet am Samstag, 1. Februar, ab 19 Uhr, in der Aula der Gesamtschule Essen-Süd an der Frankenstraße statt. Weil die Genehmigung der Stadt, die Räume dort trotz Renovierungsarbeiten nutzen zu dürfen, erst Mitte 2019 erteilt worden sei, habe man Mühe gehabt, noch Künstler für das Programm einzukaufen. „Am Ende hat es dann aber doch geklappt, obwohl viele Künstler aus den Karnevalshochburgen schon lange im Voraus ausgebucht sind“, so Meyer. Aufgrund der seit einigen Jahren verschärften Sicherheitsbestimmungen dürften jetzt weniger Besucher in die Aula als früher.

Einen Teil des Programms gestalte man aus eigenen Reihen. Seit über 20 Jahren gebe es das vereinseigene Männerballett und eine Tanzgruppe, die sich von Glamour-Kids in Glamour-Dancer umbenannt habe. Die Teilnahme am Rosenmontagszug mit einem eigenen Gesellschaftswagen gehört für die Rellinghauser Karnevalisten dazu. „Da haben wir nie ausgesetzt“, sagt Meyer, der bedauert, dass die Gemütlichkeit in Rellinghausen derzeit der einzige aktive Karnevalsverein sei.

Närrische Konkurrenz wäre durchaus wünschenswert

„Es gab in der Vergangenheit einige Versuche, andere Vereine auf die Beine zu stellen, die aber alle gescheitert sind. Das freut uns keineswegs, eine größere karnevalistische Szene hier wäre auf jeden Fall wünschenswert“, sagt Meyer.

Wie 2019 wird auch in diesem Jahr wieder das (amtierende) Kinderprinzenpaar der Stadt den Kinderkarneval der Rumbacher Narren besuchen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Mit 33 Mitgliedern und 18 Mitgliedern der Tanzgarde (darunter zwei Jungen) ist die erst 2015 gegründete Karnevalsgesellschaft Rumbacher Narren noch recht klein. Am 1. und 2. Februar nimmt der Karneval bei den Haarzopfer Narren aber richtig Fahrt auf. Auf die bereits ausverkaufte Prunksitzung am Samstag folgt am Sonntag der dritte Kinderkarneval. Neben Tanzdarbietungen und Spielen für die Kinder steht ein Kostümwettbewerb auf dem Programm.

„Die aktuelle Session ist kurz, aber für die kommende Session planen wir eine Bacchus-Beerdigung mit Umzug am Karnevalsdienstag“, erklärt Stephanie Sakoschek, Geschäftsführerin der Rumbacher Narren. Närrischen Nachwuchs habe der Verein im August bekommen. Das Freiherrenpaar Marcel I. und Sarah I., die den Verein bei diversen Veranstaltungen anderer Vereine repräsentieren, haben im Sommer einen Sohn bekommen, berichtet die Geschäftsführerin. Und mit dem 15-jährigen Leon Wiesner habe man zudem einen Jugendpräsidenten.