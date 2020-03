Essen-Bredeney. Goetheschüler Richard Oschmann aus Bredeney steht am 20. März im Live-Finale von „Dein Song“ – wegen des Coronavirus’ allerdings ohne Zuschauer.

Der elfjährige Schüler Richard Oschmann aus Essen-Bredeney hat es geschafft: Er steht im Live-Finale der Casting-Show „Dein Song“ – ausgestrahlt vom Kika, dem Kinderkanal von ARD und ZDF. Kleiner Wermutstropfen: Die Veranstaltung für Nachwuchskomponisten in Leipzig am Freitag, 20. März, findet wegen des Coronavirus als „Geisterfinale“ ohne Publikum statt.

„Damit war angesichts der Entwicklungen der letzten Tage natürlich zu rechnen. Und es ist auch völlig richtig so“, sagt Richards Mutter Annette Oschmann. Schade sei es aber trotzdem, dass der Höhepunkt für die Jugendlichen jetzt in abgespeckter Form stattfinde.

Fanbus nach Leipzig sollte am Finaltag in Essen starten

Die Begleitpersonen hatten für das Finale Freikarten. Eigentlich hätte am Tag des Finales ein Fanbus um 9.30 Uhr mit 30 Leuten – Verwandte, Freunde und Schulkameraden von Goetheschüler Richard – von Essen aus nach Leipzig starten sollen, um pünktlich zum Start des Finales um 19.05 Uhr dort zu sein. „Das ist natürlich jetzt abgeblasen“, so Annette Oschmann.

Richard hat als jüngster der Teilnehmer die Chance, „Songwriter des Jahres“ zu werden. „Er fährt mit seinem Vater schon am Dienstag nach Leipzig, da er dort ja proben muss“, berichtet die Mutter. Im Vorfeld sei am Montag, 16. März, 19.25 Uhr, im Kika noch zu sehen, wie Richard mit seinem Musikpaten zusammen an seinem Lied arbeitet. Das Finale wird – wie die gesamte Staffel – von Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich moderiert.

Familie entscheidet in den nächsten Tagen über gemeinsamen Fernsehabend

Im Finale werden sich zehn Jugendliche mit acht Songs präsentieren, darunter zwei Duette. Richard wird sein Lied „Immer dasselbe“ singen. Angesichts des „Geisterfinales“ hatte Annette Oschmann überlegt, Freunde und Familie zum gemeinsamen Fernsehabend mit einer kleinen Final-Party einzuladen. „Angesichts der aktuellen Entwicklung werde ich das aber noch mal überdenken“, sagt die Juristin und Mediatorin, die den Weg ihres Sohnes bei „Dein Song“ intensiv begleitet hat und von der Atmosphäre und dem Umgang mit den Nachwuchskomponisten beim Casting durchaus begeistert ist.

Essen Goetheschüler mit außergewöhnlicher Begabung Goetheschüler Richard Oschmann ist musikalisch sehr begabt: Er kann Lieder, die er im Radio hört, einfach auf dem Klavier nachspielen. Er spielt mehrere Instrumente. Sein zweites großes Hobby sind Marionetten. Die baut er selbst und setzt sie dann bei Aufführungen ein.

Da nun keine Zuschauer zum Finale zugelassen sind, sollen Fernsehteams die Familien der Teilnehmer besuchen, um dort während des Finales die Stimmung einzufangen. Für Richard sei es gar nicht so entscheidend, ob er gewinne. „Auch wenn ich nicht als Sieger aus dem Finale hervorgehe: Ich habe hier schon so viel Tolles mit den anderen Teilnehmern erlebt. Ich gönne jedem den Sieg, alle hätten ihn verdient.“