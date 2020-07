Sucht-Probleme: Austausch für Betroffene über Videokonferenz

Essen. Die Corona-Pandemie setzt Suchtkranke unter erheblichen Druck. Eine Videokonferenz-Reihe will Abhilfe schaffen.

Eine vierteilige Videokonferenz lädt alle interessierten Bürger ab Mitte August dazu ein, über das Thema Sucht zu sprechen. Die Selbsthilfekoordination „Wiese e.V“. lädt Betroffene, Angehörige und Fachleute zum Informationsaustausch ein. Die Reihe „Sucht - wir reden darüber“ startet am 12. August.

Es ist die dritte Veranstaltung der Reihe „Wir reden darüber“, die sich mit dem Thema Sucht beschäftigt; zum Thema Depression gab es die Reihe bereits neunmal - immer mit regem Zuspruch, immer als echter Treff mit richtigen Begegnungen. „Erstmals wegen Corona verlegen wir die Veranstaltung jetzt ins Internet“, sagt Gabriele Becker von „Wiese e.V.“ Mit dem Videokonferenzprogramm „Zoom“ können sich alle interessierten Bürger zu den festgelegten Terminen und nach vorheriger Anmeldung einwählen.

Corona-Isolation stellt Suchtkranke vor erhebliche Probleme

Wie schon die „Suchthilfe direkt“ der Stadt Essen festgestellt hat, führt die Isolation durch Corona zu einer erheblichen Zahl an Rückfällen unter Suchtkranken. „Vereinsamung ist das große Problem, denn die meisten Treffen von Selbsthilfegruppen finden noch nicht statt“, sagt der ehemalige Alkoholiker Uwe, der heute trocken ist und für den Kreuzbund e.V. arbeitet. Auch das Blaue Kreuz, Al-Anon und Einrichtungen wie das Haus St. Augustinus sind an der Organisation der Veranstaltung beteiligt. Das Haus St. Augustinus in Heidhausen kümmert sich um Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen - darunter sind viele ehemalige Suchtkranke. „Nicht nur im privaten Bereich, sondern auch in den Einrichtungen wächst die Zahl der Schwierigkeiten von Suchtkranken wegen der Corona-Krise“, sagt Klaus Sander, der Einrichtungsleiter.

Angst, Depression, Sucht sind die großen Themen - seit Corona mehr denn je

Die Videokonferenz-Reihe will Abhilfe schaffen: Am Anfang jeder Runde steht ein Impulsvortrag – Fachleute sprechen kurz über verschiedene Aspekte der Sucht, dann können sich die Teilnehmer austauschen. Dass Corona grundsätzlich vielen Menschen auf die Psyche drückt, weil gewohnte Treffen, auch mit Freunden, nicht mehr stattfinden, stellt Gabriele Becker von „Wiese e.V.“ seit vielen Wochen fest: „Wir bekommen Anrufe mit Fragen nach Selbsthilfegruppen, und es gibt nur noch die Themen Sucht, Depression und Ängste.“ Die „Wiese“ koordiniert die Arbeit von etwa 300 Selbsthilfegruppen in Essen, und die meisten Treffen können derzeit noch nicht stattfinden, weil sonst häufig Krankenhäuser ihre Räume den Selbsthilfegruppen zur Verfügung stellen. In den Kliniken sind die Hygiene-Vorschriften am strengsten; die Besucherzahl wird weiter so niedrig wie möglich gehalten.

Themen und Termine Mittwoch, 12. August, 18 bis 19.30 Uhr: Junge Menschen und Sucht. Impulsvortrag von Natalie Steinert, Leitung Suchtnotruf Essen Mittwoch, 19. August, 18 bis 19.30 Uhr: Sucht im Alter. Vortrag: Klaus Sander, Haus St. Augustinus Mittwoch, 26. August, 18 bis 19.30 Uhr: Angehörige von suchtkranken Menschen stärken. Vortrag: Heide Bender-Roth, Kamillushaus Heidhausen Mittwoch, 2. September, 18 bis 19.30 Uhr: Wege aus der Sucht. Bernd Dießelmann, Psychotherapeut Anmeldung bis jeweils montags per E-Mail: selbsthilfe@wiesenetz.de

Wer an den Videokonferenzen der Reihe teilnehmen möchte, muss sich spätestens zwei Tage vorher per E-Mail anmelden: selbsthilfe@wiesenetz.ruhr.