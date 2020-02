Essen. Das Sturmtief „Sabine“ hat in Essen weniger Schäden verursacht als befürchtet. Am Montag gibt es weder Müllabfuhr noch Straßenreinigung.

Sturm in Essen: Am Montag wird der Müll nicht abgeholt

Weil der Sturm am Montag weitergeht, fällt im gesamten Essener Stadtgebiet die Müllabfuhr aus. Das teilen die Entsorgungsbetriebe (EBE) am Montagmorgen mit. Auch die Straßenreinigung kann nicht fahren. Die Bedingungen seien schwierig und gefährlich, berichtet EBE-Sprecherin Bettina Hellenkamp. Auch anberaumte Sperrmüll-Termine müssen verschoben werden.

Die EBE-Recyclinghöfe in Essen sind am Montag noch geöffnet, könnten aber kurzfristig schließen, falls die Windböen wieder stärker werden. Ob die EBE am Dienstag wieder unterwegs ist und Mülltonnen leert und Straßen reinigt, ist noch offen.

Ob Dienstag wieder normaler Betrieb bei der EBE ist, wird sich zeigen

Das Sturmtief „Sabine“ hat in Essen bis zum Montagmorgen weniger Schäden angerichtet als befürchtet. Die Feuerwehr zählte von Sonntagmittag bis Montagmorgen, 6.30 Uhr, etwa 115 Einsätze – die meisten wegen abgeknickter Äste. Bislang ist nur eine verletzte Person gemeldet worden – bereits am Sonntagmittag wurde eine Frau (47) im Stadtteil Heisingen durch ein herabfallendes Schieferteil verletzt.

In der Nacht zum Montag musste die Feuerwehr kurzfristig die Hachestraße in der Nähe des Hauptbahnhofs sperren, weil Teile einer Gerüst-Plane an der Hauptpost herabzufallen drohten. Auch am Berufskolleg im Bildungspark (Altenessen) waren Gerüstteile locker; dort mussten Höhenretter der Feuerwehr die Lage entschärfen.

Weiterhin meldet die Feuerwehr mehrere umgestürzte Baustellen-Toiletten („Dixi-Klos“), herabgefallene Ziegel oder Dachpfannen sowie Äste und Baumstämme.

Ruhrbahn meldet: Der Linienverkehr ist kaum beeinträchtigt

Wie viele Autos demoliert wurden, ist noch offen. Die Straßen im Essener Stadtgebiet sind am Montagmorgen frei und befahrbar; von außergewöhnlichen Störungen im Nahverkehr der Ruhrbahn ist nichts bekannt. „Der Linienverkehr“, teilt das Verkehrsunternehmen im Netzwerk Facebook um 6.30 Uhr mit, „ist kaum beeinträchtigt.“

Unterdessen rufen zahlreiche Bürger bei den Dachdecker-Betrieben im Stadtgebiet an und melden herabgefallene Ziegel. „Wir haben eine Extra-Kolonne eingerichtet, um alle Aufträge annehmen zu können“, berichtet ein Dachdecker-Betrieb aus dem Südostviertel.

