Derzeit sind in Altenessen mehrere hundert Haushalte ohne Strom.

Stromausfall Stromausfall in Altenessen: Rund 1300 Bürger betroffen

Essen-Altenessen. Vom Stromausfall in Altenessen sind rund rund 1300 Bürger betroffen. Die Ursache ist nach Angaben des Betreibers Westnetz noch unklar.

Rund 1300 Bürger in Altenessen sind derzeit ohne Strom. Mitarbeiter des Betreibers Westnetz suchen nach der Ursache für den Stromausfall, so eine Sprecherin. Im Moment könne man noch nicht absehen, wann der Fehler behoben werde. Es seien auch zahlreiche Kreuzungsampeln ausgefallen. Betroffen sind in Altenessen unter anderem die Straßenzüge Altenessener Straße und die Wilhelm-Nieswandt-Allee.