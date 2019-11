Streit in der Essener CDU: Bezirksbürgermeister tritt zurück

Michael Bonmann (63, CDU), Stadtteilpolitiker aus dem Essener Süden, ist am Dienstag überraschend von seinem Amt des Bezirksbürgermeisters zurückgetreten. Zehn Jahre lang stand Bonmann dem Bezirk IX vor (Kettwig, Fischlaken, Heidhausen, Werden, Schuir, Bredeney). Es liegt offenbar ein schweres Zerwürfnis vor mit dem Chef der Essener CDU, Matthias Hauer.

„Hauer sagte, ich sei nicht mehr tragbar"

„Hauer hat mir vor zehn Tagen in der CDU-Vorstandssitzung erklärt, ich sei nicht mehr tragbar und komme bei den Bürgern nicht an“, erklärte Bonmann auf Nachfrage unserer Redaktion am Mittwoch. „Ich habe mich mit meiner Familie beraten und bin zu dem Entschluss gekommen, als Bezirksbürgermeister zurückzutreten. Mein Mandat in der Bezirksvertretung IX behalte ich jedoch.“

Matthias Hauer: „Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, ob Bonmann nochmal kandidieren sollte“

Matthias Hauer wollte nicht bestätigen, dass er Bonmann für nicht mehr tragbar hält: „Das sind interne Vorgänge, die ich nicht kommentieren möchte.“ Fest steht aber, dass es „unterschiedliche Meinungen darüber gibt, ob Michael Bonmann sich im kommenden Jahr nochmal zur Wahl stellen sollte.“ Im September 2020 werden Essener Rat und Bezirksvertretungen neu gewählt.

Streit begann beim Thema AfD

Das Zerwürfnis hatte damit begonnen, als Michael Bonmann im Sommer 2019 der Stadtteil-Zeitung „Werdener Nachrichten“ ein Interview gab, in dem er davon sprach, dass man die AfD „nicht ausgrenzen“ dürfe. Das hatte stadtweit erhebliche Debatten ausgelöst. Zuletzt schwand für Bonmann der Zuspruch in der CDU. Den „Werdener Nachrichten“ sagte er jetzt: „Mit Ausnahme vom Ortsverband Bredeney habe ich keinen Rückhalt mehr in meiner Partei.“ Der Ortsverband Heidhausen-Fischlaken hatte Bonmann nicht in seiner Ratskandidatur unterstützt.

Hauer nimmt Rücktritt „zur Kenntnis“

Der Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer erklärte am Mittwoch, die CDU Essen nehme den Rücktritt „zur Kenntnis“ und dankte Bonmann „für die geleistete Arbeit“. Seine Partei, machte Hauer deutlich, „werde weder mit Linken noch mit Rechten kooperieren, insbesondere nicht mit der AfD.“ Das Interview im Sommer habe „zu viele Interpretationsspielräume gelassen, weil ich ja weiß, dass auch Herr Bonmann eigentlich nicht mit der AfD zusammenarbeiten will.“

Bis zur Kommunalwahl wird Bonmanns Stellvertreter, der Sozialdemokrat Benjamin Brenk, das Amt des Bezirksbürgermeisters ausüben.