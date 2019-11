Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt ist zur Pflege verpflichtet

Nachtigallen-, Mühlbachtal und Sommerburg gehören zum Wohnbereich der denkmalgeschützten Gartenstadt. Somit handelt es sich um eine Parkanlage, die Teil des Denkmalensembles ist.

Laut Schenkungsurkunde geschah die Zuwendung mit der Auflage, dass die Stadt verpflichtet ist, das Gelände zu pflegen, dauerhaft als öffentliche Anlage zu erhalten und zu einer Erholungsstätte für die Bürgerschaft zu gestalten.

Das Buch „Margarethenhöhe – Stiftung und Promenadenschenkung hat eine Auflage von 200 Stück.

Erhältlich ist es in der Petit Papeterie, Laubenweg 11 und in der Buchhandlung Leselust in der neuen Mitte Haarzopf.