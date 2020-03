Schwachstellen bei der Überprüfung von Pässen und Ausweisen in Meldebehörden öffnen Kriminellen, Extremisten wie Betrügern Tür und Tor: Einmal unter falschem Namen offiziell registriert, bleibt ihre wahre Identität oftmals genauso unentdeckt wie ihr tatsächliches Treiben. So können Leistungen wie Sozialhilfe und Kindergeld zu Unrecht bezogen, Konten eröffnet oder krumme Geschäfte im Internet womöglich über Jahre abgewickelt werden. Die Stadt Essen will diesen Straftaten nun durch eine bessere technische und personelle Ausstattung einen Riegel vorschieben und die Sicherheitsarchitektur in ihren Meldebehörden verbessern. So sollen auf Sicht unberechtigte Auszahlungen in jährlich mehrstelliger Millionenhöhe durch Leistungsmissbrauch aber auch andere Straftaten von hohem volkswirtschaftlichem Schaden verhindert werden.

Mit dem möglichst zeitnahen Start eines automatisierten Prüfverfahrens für Dokumente und einer eigenen Koordinierungsstelle für Identitätsmanagement sind dann die Zeiten der „fühlen-sehen-kippen“-Methode bei der Echtheitsprüfung von vorgelegten Dokumenten in den Amtsstuben bald vorbei. Ein entsprechendes Konzept, das eng mit der Polizei Essen abgestimmt wird, hat Essens Ordnungsdezernent am Mittwoch im städtischen Ausschuss für Öffentliche Ordnungs vorgestellt: „In dieser stringenten Form sind wir die einzigen in NRW, die so etwas flächendeckend installieren.“

Ausgerechnet die amtlichen Stellen werden zu Eingangstoren für Betrugsfälle

Das hohe Publikumsaufkommen und die zunehmende Anzahl ausländischer Dokumente stellen die Mitarbeiter in den Meldebehörden vor wachsende Herausforderungen, wollen sie gefälschte oder manipulierte Dokumente in ihrer täglichen Arbeit zuverlässig erkennen und auch aus dem Verkehr ziehen. Obwohl sie genau das verhindern sollen: Diese amtlichen Stellen können als Eingangstor für Betrugsfälle betrachtet werden, heißt die Erkenntnis der Stadt. „Damit ist die Meldebehörde die wichtigste Barriere für Falschidentitäten. Es besteht dringender Handlungsbedarf.“

So schnell wie möglich sollen deshalb die notwendige Technik in Gestalt von Dokumentenlesegeräten und der entsprechenden Prüfsoftware angeschafft, fünf Mitarbeiter qualifiziert, zusätzliche Räumlichkeiten im Gildehofcenter, dem Sitz des Einwohneramtes mit rund 740.000 Kundenkontakten pro Jahr, eingerichtet und eine Kooperationsvereinbarung sowohl mit der Polizei als auch den städtischen Ausländerbehörden abgeschlossen werden.

Bereits 40 aufgedeckte Fälle können den Gesamtaufwand decken, so die Stadt

Die Stadt ist sicher, dass sich das Ganze nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch finanziell lohnen wird: „Bei einer ausschließlich monetären Betrachtung des Konzeptes gelangt man zu dem Ergebnis, dass bereits 40 aufgedeckte Fälschungen beziehungsweise Manipulationen von Ausweisdokumenten unter Annahme einer Verhinderung eines Sozialbetrugs den Gesamtaufwand im ersten Jahr decken“, heißt es in dem Konzept.

Verlässliche Angaben zur Identität von Personen sind für die Stadt das Fundament aller Verwaltungsleistungen. Gelingt es jemandem, sich mit einem unechten Dokument in Essen melderechtlich erfassen zu lassen, sei davon auszugehen, dass er derjenige künftig leichtes Spiel hat: Alle Behörden, die ein solch Krimineller im Anschluss aufsucht, werden seine Identität nicht mehr anzweifeln. Ihm ist es gelungen ein gefälschtes Papier gegen ein hoheitliches zu „tauschen“.