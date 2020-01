Stadt Essen kündigt für nächste Woche neue Baustellen an

In der kommenden Woche gibt es im Stadtgebiet Essen wieder neue Baustellen. Das ist die Liste, die die Stadt veröffentlicht hat:

So kommt es auf der Kronprinzenstraße im Südviertel zu Behinderungen. Die Deutsche Telekom verlegt dort zwischen Gärtnerstraße und Gutenbergstraße neue Leitungen. Aus diesem Grund kommt es in dem Abschnitt ab Montag, 13. Januar, täglich zwischen 9 und 15 Uhr zur Sperrung einer der in Fahrtrichtung Rüttenscheid führenden Fahrspuren. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am 17. Januar abgeschlossen sein, heißt es.

Ebenfalls ab Montag, 13. Januar, ist die Hundebrinkstraße in Altenessen-Süd zwischen Niehusmannskamp bis Lierfeldstraße voll gesperrt. Grund: Die Emschergenossenschaft baut in diesem Bereich ein Schachtbauwerk ein. Dies ist Teil der Berne-Renaturierung. Schon seit November verlegt die Emschergenossenschaft neue Abwasserkanäle in der Hundebrinkstraße. Die Sperrung soll voraussichtlich eine Woche andauern. Eine Umleitung in Fahrtrichtung Innenstadt erfolgt über die Lierfeldstraße und die Altenessener Straße.

A40-Anschlussstelle Zentrum teilweise gesperrt

Schließlich wird am Mittwoch, 15. Januar, und Donnerstag, 16. Januar, jeweils von 9 bis 14 Uhr die A40-Anschlussstelle Essen-Zentrum in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Landesstraßenbaubetrieb Straßen.NRW reinigt an diesen beiden Tagen unter anderem die Entwässerungskanäle und führt Gehölzpflegearbeiten durch.