Stadt entfernt Schmierereien bei Verkehrsgefährdung

Die Vertreter der Bürgerschaften wollen sich nun in Absprache mit der Stadt um die Beseitigung der Schmierereien an der Kampmannbrücke kümmern. Das kündigte die Kupferdreher Bürgerschaft bereits an.

Die Stadt selbst entfernt solche Schriftzüge ausschließlich, wenn diese Beschädigungen eine Gefahr für den Verkehr darstellen – unabhängig davon, ob es sich dabei um ein älteres oder wie bei der Brücke ganz neues Bauwerk handelt.