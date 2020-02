Essen. An der Uniklinik Essen beteiligen sich fast zwei Dutzend Ärzte an dem heutigen Warnstreik. Das spüren auch die Patienten der Klinik.

So wirkt sich der Ärztestreik an der Uniklinik Essen aus

Der Warnstreik der Ärzte ist am Dienstag auch an der Uniklinik spürbar. Wie ein Sprecher des Uniklinikums mitteilte, musste ein Drittel der Operationssäle geschlossen werden. 30 geplante Operationen wurden verschoben. Es kommt in einzelnen Bereichen zu längeren Wartezeiten, heißt es. Die Notfallversorgung sei aber gesichert, so der Sprecher.

Insgesamt haben den Angaben zufolge 40 der 950 Ärzte am Essener Uniklinikum am Dienstag die Arbeit niedergelegt. Sie fuhren zur zentralen Kundgebung nach Hannover, wo sich Ärzte aus Unikliniken aus dem gesamten Bundesgebiet treffen. Zu dem Warnstreik hatte die Ärztegewerkschaft Marburger Bund aufgerufen. Sie fordert für die Mediziner unter anderem sechs Prozent mehr Gehalt und stärkere Begrenzungen bei der Wochenendarbeit. (jgr)