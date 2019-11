Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sieben Wasserwege haben die Naturfreunde NRW entwickelt

Der Wasserweg Deilbach ist der letzte der sieben zwischen 2017 und 2019 angelegten Wege. Die Themen der Wege sind ganz unterschiedlich: Sie reichen von Naherholung und Naturschutz über vom Menschen verursachte Eingriffe in Gewässerläufe bis hin zu kulturhistorischen und wirtschaftlichen Aspekten der Gewässer. Die Schwerpunkte richten sich jeweils nach lokalen Gegebenheiten.

Entstanden sind neben dem Deilbachweg der Willi-Lohbach-Weg an der Wupper, die Tour am Unterbacher See/Elbsee in Düsseldorf, der Wasserweg am Blausteinsee und eine Tour am Omerbach Inde (beide bei Eschweiler), der Wasserweg Lippe sowie Wurm (Herzogenrath/Kerkrade).

Weitere Infos: www.naturfreunde.de