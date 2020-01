Aus diesem Seniorenstift an der Dahlhauser Straße verschwand Rita V. am Sonntagabend.

Vermisstenfall Seniorin (73) in Essen weiter vermisst – wo ist Rita V.?

Essen. Seit Sonntagabend sucht die Polizei mit großem Aufwand nach Rita V. Die Seniorin lebt in einem Seniorenstift im Essener Stadtteil Horst.

Zwei Tage nach dem Verschwinden der Seniorin Rita V. (73) hat die Polizei immer noch kein Lebenszeichen von der vermissten Frau. Rita V., die in einem Pflegezentrum an der Dahlhauser Straße im Essener Stadtteil Horst lebt, war am Sonntagabend als vermisst gemeldet worden. Rita V. ist „krankheitsbedingt orientierungslos“, teilt die Polizei mit. Auch zwei Hubschrauber-Einsätze und die Arbeit eines Spürhundes brachten noch keinen Erfolg.

Wer hat die vermisste Rita V. gesehen? Foto: Polizei Essen

Hinweise auch an die Notruf-Nummer der Polizei

Rita V. ist 1,65 Meter groß, dünn und vermutlich mit einer grauen Hose mit rosa Streifen, einer braunen Jacke, einem lilafarbenen Pullover und schwarzen Schuhen unterwegs. Hinweise unter der Notrufnummer 110 oder bei der Polizei-Zentralnummer unter 0201/829-0.