Für großes Aufsehen hat das Hausverbot für Jugendliche im Altendorfer Penny-Markt an der Kopernikusstraße in Altendorf gesorgt. In der Zeit zwischen 8 Uhr und 15.30 Uhr, also während ihrer Schulzeit, dürfen die Mädchen und Jungen der Gesamtschule Bockmühle den Laden nicht mehr betreten. Allerdings gilt dieses Verbot auch für Schüler anderer Schulen wie zum Beispiel für Nils Müller. Der 14-Jährige besucht das Don-Bosco-Gymnasium in Borbeck und wurde des Geschäfts verwiesen, als er Brötchen kaufen wollte. Er freut sich allerdings über den vielen Zuspruch, den er nach seinem Schritt in die Öffentlichkeit erfahren hat: „Lehrer und Schüler fanden das gut, dass ich das ausgesprochen habe.“

Einzelhandelsverband sieht dramatische Extremsituation, wenn Händler Kunden ablehnen

Marc Heistermann, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Ruhr, gibt zu, dass er „schon geschluckt“ habe, als er von dem Hausverbot gelesen hatte. „Denn kein Händler möchte Kunden verlieren, sondern die Kunden von morgen eher an sich binden“, weiß er. Wenn es dennoch soweit komme, dann sei das eine Extremsituation, die er als „dramatisch“ einstuft.

Bisher sei ihm in Essen nur von „punktuell ausgesprochenen Hausverboten“ gegen einzelne Kunden bekannt, aber nicht gegen ganze Gruppen. Der Marktleitung des Penny in Altendorf könne er keinen Vorwurf machen: „Ein gewisser Rahmen im Verhalten des Kunden muss schon gegeben sein“, fordert Marc Heistermann. Er habe allerdings auch beobachtet, dass sich „das Verhalten der Jugendlichen geändert“ habe - zum schlechteren.

Bei Facebook zeigen viele Verständnis für das Hausverbot

Aber ist das wirklich so? Viele, die im Internet den Bericht dieser Zeitung kommentieren, scheinen das zu bestätigen: „Ich habe 20 Jahre in diesem Laden gearbeitet als es noch Edeka war und verstehe das Personal total. Das war schon immer chaotisch mit den Schülern“, heißt es im Netzwerk Facebook. Ein anderer Leser verweist auf ähnliche Zustände in Vogelheim, die auch dort zum Handeln gezwungen hätten. Es wurde massenweise geklaut, Personal beleidigt und gepöbelt, da kann man nur mit Kollektivstrafen durchgreifen.“

Andere verweisen darauf, dass es eben keine Kollektivstrafen geben dürfe: Das schlimme ist, dass Schüler, die nichts Böses im Sinn haben, bestraft werden. Das ist meiner Meinung nach nicht richtig.“ Ein Blick in eine alte Lokalausgabe dieser Zeitung zeigt zudem: So ganz neu ist das Problem nicht.

15. November 1979: Ein Zeitungsbericht über Schülerverbote an einem Supermarkt in Altendorf. Es war der selbe Standort, der heute Probleme macht. Foto: Martin Spletter

Der selbe Supermarkt-Standort war bereits vor 40 Jahren in den Schlagzeilen - wegen des selben Themas.

Im November 1979, also vor genau 40 Jahren, lautete die Schlagzeile: „Stinkbombe ging neben Käse hoch – Schüler durften nicht in den Supermarkt“. Ausgerechnet im gleichen Supermarkt an der Kopernikusstraße und in einem zweiten an der Altendorfer Straße fand man nur eine Lösung: „Zutritt für Schüler der Gesamtschule verboten“.

Denn auch damals schon hatten Gruppen von Schülern über Monate den Geschäftsbetrieb gestört. „Kunden beschwerten sich über das Gedränge, mehrere Male gingen Stinkbomben zwischen Verkaufsregalen mit Brot und Käse hoch, Knallfrösche ,explodierten’“. Das Personal habe bei soviel Unruhe die Übersicht verloren, so dass die Marktleiterin sich nicht anders zu helfen wusste, als ein Hausverbot auszusprechen.

Allerdings protestierten sofort 20 Mütter dagegen bei der Schulleitung, weil sie ihre Kinder diskriminiert sahen. Am Ende konnten sich Supermarkt, Eltern und der damalige Leiter der Gesamtschule, Dieter Schloten, darauf einigen, dass die Schüler die Vorschriften beachten müssen: Während der Schulzeit durfte das Gebäude nicht verlassen werden. Ob’s langfristig geholfen hat? Anscheinend nicht, wie der aktuelle Fall zeigt.