Schon wieder Graffiti an der Kampmannbrücke Kupferdreh

Essen. Die Polizei hat zwei Männer erwischt, die mutmaßlich als Graffiti-Täter in Frage kommen. Ihr Ziel: die Kampmannbrücke in Kupferdreh.

Zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer (27 und 40) sind am Samstag von der Polizei in Kupferdreh erwischt worden. Ein Zeuge, der die Männer an der Kampmannbrücke beobachtet hatte, hatte die Polizei gerufen. Als die Beamten kamen, waren die mutmaßlichen Täter nicht am Tatort - doch ein frischer Schriftzug war auf der Kampmannbrücke zu sehen. Die Polizei fand die Männer in der Nähe - und eine Dose, dessen Farbe zum Schriftzug passte. Die Polizei erteilte einen Platzverweis und stellte Strafanzeige. Die Ermittlungen laufen. „In Kupferdreh finden öfter illegale Sprayer-Aktivitäten statt. Die Polizei hat einen Fokus auf diesen Delikt-Bereich und verfolgt ihn stringent“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Kampmannbrücke, erst im Dezember 2019 eingeweiht, wird immer wieder zum Ziel von Graffiti-Sprühern. Erst im Februar 2020 hatte die Bürgerschaft in Kupferdreh illegale Farbschmierereien aufwändig entfernen lassen.