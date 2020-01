Schließung ist vom Tisch: Kennametal bleibt in Essen

Das Hartmetallwerk Kennametal Widia in Essen ist gerettet. Der Standort wird nicht wie zunächst angekündigt geschlossen. Das gab der US-Mutterkonzern Kennametal am Dienstag in einer Pflichtmitteilung an der Börse bekannt. Wörtlich heißt es: „Nach Verhandlungen mit den lokalen Arbeitnehmervertretern hat das Unternehmen zugestimmt, anstatt die Betriebsstätte zu schließen, sie zu verkleinern.“ Das Werk in Essen werde künftig deutlich kleiner und kostengünstiger ausgerichtet. Im Sommer 2019 hatte das US-Unternehmen bekanntgegeben, dass der Betrieb bis spätestens 2021 dicht gemacht wird.

Doch harte und zähe Verhandlungen haben nach Aussage der örtlichen IG Metall die Geschäftsleitung in den USA schließlich zum Umdenken gebracht, betonte die zuständige Gewerkschaftssekretärin Wencke Hartjes. „Ein solcher Schritt ist wohl einmalig“, sagte sie in einer ersten Reaktion.

Etwa die Hälfte der Belegschaft muss wohl gehen

Allerdings mussten die Arbeitnehmervertreter auch deutliche Zugeständnisse machen, um den Standort vor der Schließung zu bewahren. So werden große Teile der Produktion nach China verlagert. Damit fallen viele Arbeitsplätze in Essen weg. In einem ersten Schritt sollen laut IG Metall 100 der noch bestehenden 395 Arbeitsplätze abgebaut werden. Die betroffenen Mitarbeiter wechseln in eine Transfergesellschaft. Weitere knapp 100 könnten folgen, sagte Hartjes. Damit würde sich die Belegschaft im Werk an der Münchener Straße halbieren. Zudem stimmte die Gewerkschaft einer längeren Arbeitszeit zu, auch tarifliche Zusatzleistungen beim Entgelt werden zunächst gestrichen. Dafür jedoch gibt es eine Standortgarantie. Die Vereinbarungen zwischen Gewerkschaft und Konzernleitung gelten bis 30. Juni 2022.

Stimmung in der Belegschaft gespalten

Entsprechend gedämpft war am Dienstagmittag auch die Freude im Betriebsrat, als ihn die Nachricht aus den USA erreichte: Auf der einen Seite zwar die Erleichterung, dass die drohende Schließung doch abgewendet werden konnte. Auf der anderen Seite „waren die Kollegen aber auch in Gedanken bei den Kollegen, die bald ihren Arbeitsplatz verlieren werden“, sagte Hartjes.

Nun hofft die IG Metall, dass die Belegschaft in Essen die Chance bekommt, neue Produkte entwickeln zu können und somit eine sichere Zukunftsperspektive zu erhalten.