Sanierung: Kulturforum in Essen-Steele schließt bis 2021

Essen Ein Ort für Bildung, Kultur und Veranstaltungen

Das zweigeschossige Backsteingebäude wurde in den Jahren 1897 bis 1898 als Verwaltungs- und Kassenhaus errichtet. Es blieb von kriegsbedingten Zerstörungen verschont und zeigt bis heute eine markante Architektur der Jahrhundertwende.

Bis 1953 befand sich dort eine Filiale der heutigen Sparkasse Essen, die in ein neues Gebäude am Kaiser-Otto-Platz in Essen umzog. Seit 1979 wird es als Kulturforum von verschiedenen Institutionen wie der Arbeiterwohlfahrt und der Volkshochschule sowie Vereinen für Veranstaltungen, Bildungszwecke, kulturelle und soziale Angebote genutzt.