Ruhrallee, Rellinghauser Straße: In Essen droht neuer Stau

In Essen droht an wichtigen Straßen neuer Stau. Nicht nur am Montag, 25. November, wenn nachmittags erwartete 700 Traktoren über die B224 von Süd nach Nord ziehen. Sondern es wird auch eng wegen neuer Baustellen. Ein Überblick.

Ruhrallee: Die Stadt führt Baumpflege-Arbeiten auf der Ruhrallee durch. Dadurch kommt es zu Störungen im Verkehr. Zwischen der Westfalenstraße und der Auffahrt auf die A52 wird ab Montag, 25. November, bis Freitag, 29. November, jeweils eine Fahrspur, die in die Innenstadt führt, gesperrt. Die Arbeiten finden täglich zwischen 9 und 15 Uhr statt. Autofahrer werden gebeten, mehr Zeit für Fahrten über die Ruhrallee einzuplanen oder die Ruhrallee weiträumig zu umfahren.

Rellinghauser Straße: Schon seit 22. November ist die Rellinghauser Straße in Höhe der Brahmsstraße (Südviertel) in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. Dort finden Sanierungsarbeiten an einem Kanalschacht statt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am Montag, 2. Dezember, beendet sein. Für die Zeit der Sperrung wird zudem die Ein- und Ausfahrt in die Brahmsstraße voll gesperrt. Eine Umleitung für den Verkehr wird über die Richard-Wagner-Straße und Kronprinzenstraße eingerichtet.

Rotthauser Straße: In Kray führt die Emschergenossenschaft so genannte Sondierungsarbeiten durch. Das betrifft den Bereich an der Höhe Wendtwiese. Eine der beiden Fahrspuren auf der Rotthauser Straße wird gesperrrt. Eine Ampel regelt den Verkehr.

Im vergangenen Jahr zählte Essen mehr als 15.000 Baustellen - so viele wie noch nie.