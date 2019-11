„Rüttenschein“ soll Einzelhandel in Rüttenscheid stärken

Essen-Rüttenscheid. Mit dem Gutschein „Rüttenschein“ will die IGR den Einzelhandel auf der Rü stärken. Doch die Händler nehmen das Konzept bis jetzt nicht gut an.

Gutscheine sind gerade zur Weihnachtszeit ein beliebtes Geschenk. Vor allem Online-Shops wie Amazon und Co. profitieren von dem Gutschein-Trend. Die, die darunter leiden, sind oft die Einzelhändler in den Städten. Um diesem Trend entgegenzuwirken, gibt es nun den „Rüttenschein“ – einen Gutschein für die Geschäfte in Rüttenscheid.

„Es ist so wichtig, dass wir die Online-Kunden wieder in die Läden im Stadtteil bringen“, sagt Rolf Krane, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Rüttenscheid. „Wenn wir wollen, dass die Händler um die Ecke überleben, muss man auch etwas dafür tun.“ Und so entwickelte er gemeinsam mit dem Unternehmen Zmile den „Rüttenschein“. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, den stationären Einzelhandel, die Gastronomie und die lokalen Dienstleister in einer Stadt mit einem digitalen Stadtgutschein zu stärken.

27 Läden beteiligen sich bisher am „Rüttenschein“

Bisher machen 27 Geschäfte aus Rüttenscheid mit. Die Anbieter sind dabei vielfältig: Vom Fotostudio „Lichtschacht“ über das Eiscafé „Mörchens Eis“, dem Bekleidungsladen „Edelguth“ bis hin zum Escape Room „Team Esacape Essen“.

Trotz der Vielfalt sind 27 Läden für Rolf Krane zu wenig: „Wir haben etwa 400 Läden, die mitmachen könnten – ich verstehe nicht, warum sich manche so zieren.“ Denn aus seiner Sicht hätten die Läden keinerlei Verluste, wenn sie sich beteiligen. „Das Mitmachen kostet gar nichts – es entstehen nur geringe Kosten, wenn Umsatz gemacht wird.“ Für die Vorteile, die die Händler aber im Gegenzug dafür bekommen, sei das sehr erschwinglich, so Krane. Auch für die Registrierung würde keine zusätzliche Hard- oder Software benötigt. Einmal angemeldet, könne das Unternehmen sowohl den Stadtgutschein akzeptieren, als auch das eigene Gutscheingeschäft ankurbeln. „Das eine schließt das andere ja nicht aus“, sagt Krane. Noch habe der Einzelhandel in Rüttenscheid keine Probleme, „damit das so bleibt, müssen aber natürlich auch die Händler etwas tun.“

Gutschein kann online gekauft, aber nur offline eingesetzt werden

Das Verfahren für die Käufer läuft online: Auf der Website www.ruettenscheid-gutschein.de kann ein Betrag, den man verschenken möchte, ausgewählt und ein kleiner Text für die zu beschenkende Person verfasst werden. Bezahlen können die Kunden per PayPal oder Kreditkarte. Der Gutschein kann daraufhin per E-Mail verschickt werden oder ausgedruckt und persönlich überreicht werden. „So verbinden wir online und offline“, sagt Krane. Denn einzulösen sind die Gutscheine ausschließlich in den teilnehmenden Läden in Rüttenscheid.

Essen Diese Geschäfte sind dabei Diese Einzelhändler und Geschäfte beteiligen sich beim „Rüttenschein“ bis jetzt: Lichtschaft – Studio für Fotografie, Smilestore Zahnkosmetik Studio, Ganzheitliche Heilkunde, Gardinen Schniedermeier, Stadtmobil Rhein-Ruhr, Papeterie Petersen, Atelier - wohnsinnig, mörchens eis, Edelguth, Bike ‘nService, Rue-Art, Violas´Gewürze & Delikatessen, Ann Sophie Detje Fotografie, PicturePeople Fotostudios, Uli Schott - The unknown brand, Brillen-Galerie Peterburs, Elsweiler, Zwei machen Schmuck, TeamEscape Essen, Muskelnotdienst, SlotcarStore, Traum in Tüten, Happy Yoga, vomFASS Essen, STAKKS, Weinpalette Essen

Für alle, die gerne etwas in den Händen halten und offline bleiben möchten, werden die Gutscheine auch im Visitenkartenformat in Geschenkkarten in allen beteiligten Läden verkauft.