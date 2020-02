Kita in Essen-Rüttenscheid gewinnt Architekturpreis

Den Kindergarten St. Ludgerus in Essen-Rüttenscheid bestimmen kinderfreundliche Baumerkmale auf. Jetzt wird die Einrichtung ausgezeichnet.

Essen-Rüttenscheid Die Überraschung war im St. Ludgerus-Kindergarten an der Franziskastraße wohl eben so groß wie Freude über die Nachricht: Die Einrichtung hat den „Kita-Architekturpreis NRW 2020“ gewonnen, den das Land NRW und die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen vergibt. Der Erfolg sei vielen Akteuren zu verdanken, betont Leiterin Claudia Roth.

Viele Akteure waren in Planungen für die Kita in Essen-Rüttenscheid eingebunden

Von den ersten Planungen an bis zum Einzug in das Gebäude vor fünf Jahren seien zahlreiche Beteiligte eingebunden gewesen. Besonderen Wert habe man darauf gelegt, pädagogische Ziele bei der Gestaltung einzubeziehen. Es kam darauf an, so Roth, ein Haus zu errichten, das ganz deutlich Wünschen und Bedürfnissen von Kindern Rechnung trage.

https://www.waz.de/staedte/essen/sued/neue-kita-st-ludgerus-in-ruettenscheid-oeffnet-ihre-tueren-id10974181.htmlDer Kindergarten zeichnet sich, wie Ansgar Rebbelmund – neben Frank Eickelkamp und Martin Pasing einer der drei verantwortlichen Architekten – schon durch eine besondere Konstruktion aus. Es handelt sich um ein Gebäudeensemble aus 17 einzelnen Baukörpern. „Das Prinzip ähnelt durchaus dem von Bauklötzen“, erklärt Rebbelmund. In ihrer Würdigung spricht die Jury von einer „kindgerechten Maßstäblichkeit der Gesamtanlage“.

Essen Kita für 91 Kinder 91 Kinder im Alter zwischen vier Monaten und sechs Jahren besuchen die Kita St. Ludgerus und werden von 15 pädagogischen Mitarbeitern betreut. Die Jury hat in der Endausscheidung 36 Kitas besucht und sich die die jeweiligen Konzeptionen erläutern lassen. Aufgrund des maroden Zustands der vorherigen Kita, war ein Neubau erforderlich. Der Einzug erfolgte 2015.

Auf die ungewöhnliche Idee kamen die Architekten, weil sie eine besondere Herausforderung zu meistern hatten. Rebbelmund spricht von der Baufläche als „Filetstück“ im Stadtteil Rüttenscheid. Nun sind nicht nur Erwartungen an ein dort zu errichtendes Gebäude hoch, auch der Zuschnitt des Grundstücks habe spezielle Konzeptionen verlangt.

Claudia Roth betont, dass die großen Oberlichter in den Fluren für lichtdurchflutete Räume sorgen. Foto: Socrates Tassos

Weite und helle Flure

Ein besonderes Augenmerk richteten die Architekten darauf, dass sich die Kinder in hellen und lichtdurchfluteten Räumen aufhalten können. Auch dafür erhielten sie Lob von den Juroren, die den großen Oberlichtern einen „einladenden Charakter“ bescheinigen. Ein weiteres herausragendes Moment sehen die Prüfer zudem in der Anordnung der Räume. Es sei gelungen, Verkehrslärm von den Betreuungsbereichen und den Außenspielflächen fernzuhalten. Zudem habe jede Gruppe einen direkten Zugang, um ins Freie zu gelangen. Darüber hinaus wissen die Kinder, wie Leiterin Claudia Roth erzählt, zu schätzen, dass weite Flure den Kindern viel Raum zum spielen lassen und auch ausreichend Platz bleibe, um zu basteln oder eben auch die Zeit mit Bauklötzen zu verbringen.

Einen Architektenpreis für Kitas zu vergeben, „ist uns ein wichtiges Anliegen“, sagt Christof Rose, Sprecher der Architektenkammer NRW. Man wolle Zeichen setzen, denn mit der Gestaltung von Gebäuden komme auch eine Wertschätzung von Kindern zum Ausdruck.