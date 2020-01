Das Kultlokal „Mittendrinn“ ist geschlossen. Betreiber Stefan Romberg wird sich aber weiter damit beschäftigen, es läuft ein Insolvenzverfahren.

Insolvenzverfahren für Kultkneipe „Mittendrinn“ eröffnet

Das Lokal „Mittendrinn“ an der Klarastraße in Rüttenscheid ist seit Jahresende Geschichte. Gastronom Stefan Romberg wird sich mit der Kneipe aber noch weiter beschäftigen müssen. Anfang Januar wurde das Insolvenzverfahren für die Betreiberfirma Hero GmbH & Co. KG eröffnet, die durch ihn als Geschäftsführer vertreten wird.

Wirt kümmert sich hauptsächlich um Restaurant in Essen-Bredeney

Essen „Heimliche Liebe“ wird 1853 erstmals erwähnt Die Traditionsgaststätte „Heimliche Liebe“ wird erstmals im Jahr 1853 erwähnt. Einst zählte Alfred Krupp zu den Stammgästen. Allein im vergangenen Jahr feierten 80 Paare hier ihre Hochzeit und konnten den Panoramablick genießen. Der Biergarten erstreckt sich über zwei Terrassen und bietet 350 Gästen Platz.

Seit Mitte des vergangenen Jahres seien die Umsatzzahlen stark zurückgegangen, erklärte der 40-Jährige auf Anfrage. Einen wesentlichen Grund sieht Romberg darin, dass er sich fast ausschließlich um das Restaurant „Wirtshaus zur heimlichen Liebe“ in Bredeney gekümmert habe. Lokale wie Mittendrinn funktionieren nach Worten des Esseners aber eigentlich nur, wenn der Wirt auch vor Ort ist. Für die „Heimliche Liebe“ entschied er sich nach eigener Darstellung aus zweierlei Gründen: Zum einen hielt er Ausschau nach einem zweiten Standbein, zum anderen hatte er auch vorher schon ein großes Interesse an einem Restaurant mit Biergarten und Räumlichkeiten für größere Feiern. Aufgrund der Kontakte zum Besitzer sei es dann zum Vertrag für die Traditionsgaststätte gekommen, sagt Romberg. Das Restaurant will er weiter entwickeln. In den vergangenen zwei Jahren haben er und seine Familie bereits neue Akzente gesetzt, beispielsweise mit Konzerten und einem Völkerball-Turnier.

Insolvenzantrag im Oktober gestellt

Den Insolvenzantrag habe er selbst im vergangenen Oktober gestellt, erläuterte Romberg. Er betont aber zugleich auch, dass es schon Ende 2018, also zu Zeiten besserer Wirtschaftszahlen, es Überlegungen gab, das Mittendrin zu schließen. Man habe sich aber dann doch zu einer Fortsetzung durchgerungen.

Zwei festangestellte Mitarbeiter sind mittlerweile - ebenso wie mehrere Aushilfskräfte in Teilzeitbeschäftigung - von Mittendrinn nach Bredeney gewechselt, so der Gastronom. Der dortige Küchenchef habe sich entschieden, andere Wege zu gehen „Sehr zu meinem Bedauern“, sagt Romberg.

Mark Steh von der für die Insolvenzverwaltung zuständigen Kanzlei Dirk Hammes berichtete, dass bis zum 13. Februar Gläubiger Forderungen melden können. Die Firma Hero und das Unternehmen Groko, Betreibergesellschaft für die „Heimliche Liebe“ sind nach Stehs Darstellung zwei völlig voneinander unabhängige Unternehmen.