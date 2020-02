Schule Hängepartie um Schulleiter-Nachfolge in Essen-Rüttenscheid

Essen-Rüttenscheid. Eigentlich schien die Stellenbesetzung am Helmholtz-Gymnasium in Essen schon vor eineinhalb Jahren geklärt zu sein. Doch dann alles ganz anders.

Hängepartie um die Schulleiterstelle am Helmholtz-Gymnasium. Sie ist seit rund eineinhalb Jahren vakant. „Wir sind, wie man sich denken kann, mit dem Zustand nicht zufrieden“, sagt Nicole Mielke, Vorsitzende der Schulpflegschaft. „Eine sehr bedauerliche Entwicklung“. Dabei habe das Bewerbungsverfahren um die Nachfolge von Beate Zilles durchaus hoffnungsvoll begonnen, wie Mielke schildert.

Drei Kandidaten hatten sich um Stelle an Schule in Essen-Rüttenscheid beworben

Man hatte sich nach ihren Worten seinerzeit auf einen von drei Kandidaten verständigt, bei dem es sich um einen Essener Schulleiter handeln soll. Doch einer der beiden abgelehnten Bewerber kündigte rechtliche Schritte an und begründete sein Vorgehen mit formalen Fehlern im Auswahlverfahren, so eine Sprecherin der Düsseldorfer Bezirksregierung. War ursprünglich geplant, die Stelle möglichst schnell wieder zu besetzen, zog sich fortan das Verfahren hin.

Bedenken zu den zeitlichen Perspektiven

Nicole Mielke kann auch eine Besetzung, wenn sie im Sommer erfolgten sollte, nicht zufriedenstellen. „Wir hatten eigentlich gehofft, dass noch eine Zeit bleibt, in der Rainer Severin, stellvertretender und derzeit kommissarische Schulleiter, mit dem neuen Leiter zusammenarbeiten kann“. Das wäre doch für Übergang und Einarbeitung von Vorteil. Doch dazu werde es wohl nicht kommen, sagt die Vorsitzende. Severin habe angekündigt, zum nächsten Schuljahr in den Ruhestand zu gehen, so Mielke.