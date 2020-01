Essen-Rüttenscheid/Holsterhausen. Eigentlich sollen Protestanten am 1. März neue Gemeindeleitungen wählen, doch in Essen-Holsterhausen und Rüttenscheid kommt es nicht dazu.

Gemeinden sagen Wahlen für neue Presbyterien ab

Eigentlich werden in den evangelischen Kirchengemeinden die Schäfchen alle vier Jahre an die Wahlurne gerufen. Sie sollen dann darüber abstimmen, wer künftig der Gemeindeleitung angehört, Presbyterium genannt. So war es auch für den 1. März 2020 in der Rüttenscheider und der Holsterhauser Gemeinde gedacht, die sich über das Südviertel erstreckt. Doch die Wahlen sind abgesagt, die Mitglieder stehen bereits fest. Es gibt schlichtweg zu wenig Kandidaten.

Intensives Werben um Kandidaten in Essen-Rüttenscheid und -Holsterhausen

„Eine solche Situation hatten wir bei vorherigen Urnengängen noch nicht“, sagt Pfarrer Joachim Greifenberg, Vorsitzender des Holsterhauser Presbyteriums. Man habe bereits die Zahl der Sitze von 14 auf zwölf reduziert, „weil wir schon im Vorfeld Sorge hatten, nicht ausreichend Interessenten zu finden“, hebt der Seelsorger hervor. Doch auch für ein Dutzend reicht es nicht. Elf Frauen und Männer haben sich bereit erklärt, im künftigen Presbyterium mitwirken zu wollen. Einige gehören dem Gremium schon seit mehreren Amtsperioden an.

„Wir haben mit Plakataktionen und im Gemeindebrief für die Aufgabe geworben“, unterstreicht der Pfarrer das Bemühen, Gemeindemitglieder für den Posten zu begeistern. Zudem seien auch viele persönliche Gespräche geführt worden, denn gerade im direkten Kontakt könne man Leute doch eingehender informieren. Aber am Ende „blieb es bei elf Bewerbern“. Über die Gründe, weshalb sich Gläubige nicht auf eine Wahlliste setzen wollen, lasse sich nur spekulieren. Nach Greifenbergs Ansicht spielt wahrscheinlich die zeitliche Belastung eine Rolle. Ein Presbyterium trifft sich rund einmal pro Monat, zudem bestehen noch Fachausschüsse (u.a. Bauen, Finanzen, Musik, Jugend, Personal), um die sich Presbyter kümmern müssen. Mit den Treffen allein sei es aber nicht getan, denn „die wollen auch vorbereitet, Unterlagen gesichtet werden“. Darüber hinaus sei das Presbyteramt auch mit weiteren Verpflichtungen und Terminen verbunden, biete aber den großen Vorteil, sich an entscheidender Stelle in das Gemeindeleben einbringen zu können.

Ähnlich wie in Holsterhausen zeichnete sich auch schon vor einigen Monaten in Rüttenscheid ab, dass „wir nicht genügend Kandidaten zusammenbekommen würden“, berichtet Jörg Herrmann, der als Pfarrer den Vorsitz des dortigen Presbyteriums innehat. Auch hier rührte man kräftig die Werbetrommel, hob auf die Vorzüge des Amtes ab, doch am Ende kamen nicht mehr als zehn Bewerber zusammen. Damit erreicht die Gemeinde gerade das erforderliche Limit, denn bei einer Größenordnung von 7500 bis 10.000 Gemeindemitgliedern muss ein Presbyterium laut Kirchengesetz zehn Sitze haben. „Wir hatten allerdings mit zwölf geplant“, erklärt der Seelsorger. Nach seinen Worten kämpfen nicht nur Kirchen damit, Ehrenamtliche zu finden, auch viele Vereine wüssten davon ein Lied zu singen.

Kirchenkreis Essen hat bereits sein Einverständnis gegeben

Pfarrer Jörg Herrmann: Mit den Vorzügen des Presbyteramtes geworben. Foto: Christof Köpsel

Auf Gemeindeversammlungen wurden die Personalnöte bereits erörtert. Die Hoffnung, dass sich vielleicht dann doch noch jemand finden lasse, erfüllte sich allerdings nicht. Beide Gemeinden haben sich bereits mit dem Kirchenkreis in Verbindung gesetzt, der die Kandidatenlisten abgesegnet hat. Wenn auch keine Wahl zustande kommt, ist gleichwohl eine Amtseinführung vorgesehen, drei Wochen nach dem ursprünglichen Wahltermin. „Sollten wir aber noch Menschen motivieren können“, so Greifenberg, seien durchaus Nachbesetzungen möglich.