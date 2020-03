Essen-Rüttenscheid. Auf Abbiegezwänge für die Essener Rü will die Stadt verzichten. Die CDU ist bereits auf dieser Linie, die SPD will sich noch entscheiden.

Endspurt für die Debatte um die Rü-Zukunft: Der Bau- und Verkehrsausschuss wird in seiner Sitzung am 26. März (15 Uhr Rathaus) über die Planungen entscheiden. Zwei Tage zuvor kommt die Bezirksvertretung II zu einer Sondersitzung zusammen, um das Thema zu beraten (AWO Bergerhausen, Weserstr. 82/Am krausen Bäumchen 61). Das letzte Wort hat indes der Ausschuss.

Die Stadtverwaltung hatte in der vergangenen Woche ein verändertes Konzept vorlegt. Danach sollen die umstrittenen Abbiegezwänge am Rüttenscheider Stern und der Martinstraße zunächst einmal entfallen. Nach einer Testphase (bis zum 30. Juni 2021) soll geprüft werden, ob sich der Autoverkehr verringert hat. Falls das nicht der Fall sein sollte, ist beabsichtigt, noch einmal neu über die Abbiegezwänge zu befinden.

CDU war bereits auf Abstand zu den Abbiegezwängen auf der Rü

Bevor das Rathaus-Papier vorlag, war auch schon die CDU auf Abstand zu den ursprünglichen Plänen gegangen, die so genannten modalen Filter einzuführen. Die SPD hatte sich indes noch nicht eindeutig positioniert, aber sowohl Ratsfraktionschef Ingo Vogel als auch SPD-Ratsherr Thomas Rotter, Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung, signalisierten bereits, dass die Sozialdemokraten die Abbiegezwänge wohl ebenfalls ablehnen würden. Ein abschließendes Votum soll in der Fraktionssitzung am kommenden Montag erfolgen.

Grüne und Linke fordern indes, es bei dem Konzept der Filter zu belassen. Sie seien wesentlicher Bestandteil für die Radstraße, betonen die Fraktionen.

Radstraße ab September oder Oktober 2020

Die Kosten für die Umwandlung der Rüttenscheider Straße in eine Fahrradstraße beziffert die Stadt mit 324.000 Euro, Gedeckt würden die Kosten durch Fördergelder aus dem Bundesprogramm „Saubere Luft“ (107.000 Euro) sowie mit Mitteln aus städtischen Fördertöpfen. Die Stadt plant nach eigenen Angaben, dass die Rü ab September oder Oktober 2020 als Radstraße genutzt werden kann.

Eine repräsentative Befragung Ende August 2019 hatte laut Verwaltung ergeben, dass 66 Prozent der Radfahrer auf der Rüttenscheider Straße der Trasse schlechte Noten gaben, ebenso 70 Prozent der Autofahrer. Darüber hinaus erklärten 64 Prozent der Autofahrer, 68 Prozent der Radfahrenden und 50 Prozent der Fußgänger an, häufiger das Rad nutzen zu wollen, wenn es mehr Fahrradstraßen im Essener Stadtgebiet geben würde.