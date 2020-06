Essen-Holsterhausen: Action-Markt zieht in Ex-Edeka-Filiale

Über ein Jahr stand die Edeka-Filiale an der Gemarkenstraße 131 leer. Jetzt will Discounter Action das Lokal übernehmen.

Essen-Holsterhausen. Discounter Action zieht in die frühere Edeka-Filiale an der Gemarkenstraße in Essen-Holsterhausen. Lebensmittel gehören nicht zum Sortiment.

Seit weit über einem Jahr steht die ehemalige Edeka-Filiale an der Gemarkenstraße 131 leer. Doch damit hat es voraussichtlich Anfang August ein Ende. Der Discounter „action“ zieht in das Ladenlokal, wie eine Sprecherin bestätigte. Der Standort biete eine Verkaufsfläche von rund 750 Quadratmetern. Das Lokal war seinerzeit das kleinere der beiden Edeka-Geschäfte an der Gemarkenstraße, der größere befand sich im Gebäude mit der Hausnummer 43.

Das Unternehmen eröffnet die inzwischen siebte Filiale auf Essener Stadtgebiet

„Action“ bezeichnet sich als Non-Food-Anbieter, das bedeutet, Lebensmittel gehören nicht zum Sortiment. Stattdessen reicht das Programm vom Heimwerkerbedarf über Multimedia und Körperpflege bis hin zu Spielzeug. Zudem seien auch Artikel für Büro, Haushalt und Freizeit erhältlich. Der Discounter wirbt mit äußerst niedrigen Preisen.

Holsterhausen sei inzwischen die siebte Filiale in Essen, allerdings die erste südlich der Autobahn 40. Action nennt sich selbst einen „schnell wachsenden Discounter“ mit mehr als 1590 Filialen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Österreich und Polen. Der Hauptsitz liegt in niederländischen Zwaagdijk-Ost, nur wenige Kilometer von Enkhuizen am Ijsselmeer entfernt. Inzwischen arbeiten rund 50.000 Mitarbeiter für die Handelskette. In dem Holsterhauser Geschäft werden bis zu 25 Beschäftigte tätig sein. Zum jetzigen Zeitpunkt sei das Team aber noch nicht vollständig, so die Sprecherin. Das Unternehmen suche noch Personal.

Früher gab es zwei Edeka-Läden auf der Gemarkenstraße

41 Jahre betrieb Edeka die Geschäfte an der Gemarkenstraße, die 1998 der Händler UIrich Heinrichs übernahm. Seit 2017 führte sein Enkel Marc Daniels die Geschäfte. Nach Schließung der Standorte im Zentrum von Holsterhausen eröffnete er den neuen Rewe in den Cranachhöfen Ende März 2019. Der Markt besitzt eine Fläche von 1800 Quadratmetern, das ist in etwa zusammen die Größe der früheren zwei Einzelgeschäfte.