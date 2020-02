Diskussion um Baumfällungen in Essen-Rüttenscheid

Recht kurzfristig hatte die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II bei ihrer jüngsten Sitzung die Tagesordnung erweitert und das aus aktuellen Gründen, wie Bezirksbürgermeister Gerhard Barnscheidt berichtet. „Wir wollten von der Steag über die geplanten Baumfällungen an der Müller-Breslau-Straße informiert werden“

Essener Versorger Steag will zum Ersatz robuste Baumarten pflanzen

Vertreter des Unternehmens, das dort einen Abschnitt der Osttrasse ihrer Fernwärmeleitung verlegt, waren zu Gast und gingen auf das Vorhaben ein. Im Gespräch mit dieser Zeitung erläuterte anschließend Steag-Sprecher Markus Hennes, dass insgesamt 22 Bäume gefällt werden, davon 13, die in der Mittelinsel der Straße ihren Platz haben. Drei Bäume sind, wie berichtet, schon vor gut eineinhalb Wochen gefällt worden, die weiteren müssten im Umfeld entfernt werden, erklärt der Sprecher, unter anderem, damit überhaupt die Baugeräte zum Einsatz kommen können.

Essen Sechs Kilometer lange Leitung Die sechs Kilometer lange Fernwärmeleitung wird unterirdisch verlegt. Nach Auskunft des Unternehmens handelt es sich um zwei parallele Leitungen, die einen Außendurchmesser von 800 Millimeter aufweisen. In dem einen Rohr werde das warme Wasser zum Kunden geleitet, durch das andere gelange das genutzte und abgekühlte Wasser zurück ins Fernwärmenetz.

Die Fällaktionen werden nach seinen Informationen in Kürze beginnen, müssen sie doch bis Ende Februar abgeschlossen sein. Denn dann beginne die Brutzeit, in der Baumfällungen nicht erlaubt seien. Ersatzpflanzungen seien vorgesehen, „zwei Bäume mehr als weggenommen werden“, erklärt Hennes. In Absprache mit dem städtischen Amt Grün und Gruga würde entschieden, welche Baumarten zum Zuge kommen. Es sei auf jeden Fall vorgesehen, robuste Arten zu wählen und auch keine Jungpflanzen zu setzen, sondern Bäume, die durchaus schon einen Stammumfang von 30 Zentimetern haben.

Nach Worten von Barnscheidt war für die Bezirksvertretung ersichtlich, dass für den Bau der Fernwärmetrasse die Fällungen notwendig seien. Zudem habe Steag die besagten Ersatzpflanzungen zugesagt und darüber hinaus wolle sich der Konzern auch für weitere drei Jahre um die Pflege der Bäume kümmern.

Grüne Ratsfrau äußerst Bedenken

Ratsfrau Irmgard Krusenbaum (Grüne) findet es bedauerlich, dass die Bäume entfernt werden, seien sie doch für das Stadtklima und insbesondere in dem Quartier an der Müller-Breslau-Straße besonders wichtig. Deshalb kämpfe man für jeden Baum. Nach den ersten Baumfällungen hatte sich eine Anwohnerin zur Wort gemeldet, die Sorge um den gesamten Baumbestand in dem Quartier hatte.

Der Steag-Sprecher hatte seinerzeit aber auch schon darauf hingewiesen, dass die Platanenallee erhalten bleibe, weil sie geschützt sei. Allenfalls erfolge ein Rückschnitt der Äste, damit die Baumaschinen ausreichend Bewegungsfreiheit hätten.

Die Trasse führt durch die neun Stadtteile, darunter Frillendorf, Südostviertel, Huttrop, Bergerhausen und Bredeney. Steag verlegt auf einer Strecke von sechs Kilometern eine unterirdische Fernwärmeleitung. Die Tiefbauarbeiten enden an der Ecke Paulinenstraße/Müller-Breslau-Straße und sollen bis zum August 2020 abgeschlossen sein. Das Versorgungsunternehmen plant, dass das gesamte Vorhaben bis Ende des Jahres fertiggestellt ist.