Essen-Rüttenscheid. Es herrscht reges, geschäftliches Treiben auf der Rüttenscheider Straße an diesem Morgen, „doch es ist längst nicht mehr so viel los wie sonst“, sagt Taxifahrer Ronny Baumann etwas salopp. Er weiß, wovon er spricht, von seinem Stand an der Ecke Martinstraße hat er einen guten Blick auf die Einkaufsmeile. Seit Corona seien deutlich weniger Leute auf der Rü unterwegs, sagt der 59-Jährige. Die Folgen der Krise bekomme auch er deutlich zu spüren. Die Zahl der Fahrgäste sei auf ein Fünftel zusammengeschrumpft, rechnet er vor und befürchtet, dass es noch schlimmer wird. Er denke vor allem an die Kollegen mit Familien, die nicht wissen, wie sie auf Dauer über die Runden kommen sollen.

Einschränkungen wirken sich auf den Umsatz aus

Um Kunden zu halten, wirbt Dzenan Karalici, Inhaber des Restaurants Miamamia, in diesen Tagen vor allem für seinen eigenen Lieferservice. Das Lokal habe auch weiterhin geöffnet, aber drinnen wie draußen vor der Tür dürften die Speisen und Getränke nicht verzehrt werden, betont der Gastronom. Die strengen Regeln wirken sich, wie er erläutert, massiv auf den Umsatz aus. In seinen Worten schwingt die bange Frage mit, wie lange die Einschränkungen noch andauern. Ähnliche Sorgen hat auch Dennis Tomczak, Mitarbeiter des noch recht jungen Imbiss „Jack & Fried Potatoes“. In den letzten Tagen habe man die Öffnungszeiten bereits reduziert, denn die Zahl der Kunden habe sich erheblich verringert, sagt der 26-Jährige. Damit auch niemand auf die Idee kommt, in Corona-Zeiten sich dann doch auf eine der Bänke vor dem Imbiss zu setzen, habe man Verbotsschilder angebracht.

Die Krise werde gerade den Rüttenscheider Einzelhandel besonders hart treffen, befürchtet Enrico Poth, Inhaber des Fachgeschäftes „VomFass“. „Wir haben hier nun mal außerordentlich viele inhabergeführte Betriebe und denen dürfte es sehr schwer fallen, über eine längere Strecke mit gravierenden finanziellen Einbußen klar zu kommen“. In seinem eigenen Ladenlokal, berichtet der 38-Jährige, bleiben mehr und mehr Kunden aus. Er wisse ohnehin nicht, ob die Stadt ihm weiter erlauben werde, mit seinem Angebot aus Spirituosen, Essig und Öl weiter geöffnet zu haben.

Cafébereiche von Bäckereien komplett gesperrt

Bäckereifilialen haben derweil schon ihre Cafébereiche komplett abgesperrt. Mitarbeiterinnen berichten von Bediensteten des Ordnungsamtes, die ihnen bei einem Ortstermin die Vorschriften erläutert hätten. "In unserem Lokal dürfen sich jetzt nur noch maximal sechs Leute aufhalten", erläutert eine Verkäuferin.

Um die Zahl der Besucher zu begrenzen, sind bei einem Drogeriemarkt Sicherheitskräfte im Einsatz, die maximal 15 Leute hereinlassen. In der Folge stehen Kunden vor der Tür Schlange. Aber nicht nur hier spielen sich solche Szenen ab, sondern auch vor Apotheken. Immer wieder sind Stimmen zu hören, die andere Wartende bitten, doch zwei Meter Abstand zu halten, wie es doch empfohlen werde. Die Deutlichkeit, mit denen die Worte ausgesprochen werden, zeigt eindeutig, wie ernst es den Menschen mit ihrer Aufforderung ist und dass manche Bürger die Vorgaben kaum beachten.

Drogeriemarkt rationiert die Verkaufsmengen für die Kunden

Während die Schar vor der Tür ausharrt, fällt der Blick auf einen Aushang, wie man ihn in heutigen Zeiten kaum vermutet hätte: Darauf ist zu lesen, dass der Markt die Sortimente für die Kunden rationiert, pro Produkt jeweils nur ein Artikel.

Händler, die ihre Geschäfte aufgrund der neuen Verordnungen schließen mussten, in den Schaufenstern haben Aushänge für ihre Kunden platziert. Der Begriff Corona ist dabei nur selten zu finden, fast immer ist von einer besonderen Situation die Rede. In Läden, die über einen Online-Shop verfügen, findet sich der Hinweis, dass Bestellungen auch über das Internetportal weiterhin möglich sind. Auf Besonnenheit sind die Geschäftsinhaber bedacht, die in dem Schreiben formulieren: „Noch nie war es so wichtig, allein zu sein, um vielen zu helfen“.

Beschäftigte kümmern sich um ihre Kinder

Einige Bäckereien bitten um Verständnis, dass ihre Filialen derzeit nur eingeschränkt geöffnet sind. Der Grund: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich um ihre Kinder kümmern. Schulen und Kitas sind geschlossen.

Auch wenn die Verordnung der Stadt, mit der sie das öffentliche Leben einschränkt, zunächst einmal bis zum 19. April befristet ist, heißt es in vielen Aushängen, dass das Geschäft oder der Betrieb auf unbestimmte Zeit geschlossen bleibe.