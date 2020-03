Den Spiel- und Trainingsbetrieb haben sie von jetzt auf gleich eingestellt, ihre Anlagen sind verwaist: Corona hat die Sportvereine im vollen Lauf erwischt und zwingt sie zu einem Stillstand, der das bisherige Vereinsleben abschnürt.

Vereine in Essen-Rüttenscheid und Holsterhausen empfehlen Mitgliedern Heimtraining

Kontakt halte man weitestgehend über WhatsApp und Mail, sagt beispielsweise Ingo Schwarz, Vorsitzender von DJK/TUS Holsterhausen. Die Kanäle des Internets nutzt der Sportverein aber auch, um Tipps an die Spieler weiterzuleiten, wie sie sich fit halten können. Unter anderem biete der DFB ein geeignetes Portal, erklärt der Vorsitzende. Die Zwangspause habe neben der sportlichen Seite aber auch eine soziale Komponente. Denn die digitalen Mittel würden wohl kaum einen gleichwertigen Ersatz zu dem Miteinander bieten, „das Gruppen und Mannschaften pflegen“. Nicht zuletzt denkt Schwarz dabei an die zahlreichen älteren Mitglieder, denen man derzeit keinen Treffpunkt anbieten könne, der aber für manche Senioren ein fester Anker in ihrer Freizeit sei.

Florian André ist Pächter des DJK/TuS Holsterhausen und hat Sorgen, wie es nun weitergehen soll. Foto: OH

Darüber hinaus hat Schwarz auch die finanziellen Auswirkungen der Krisenzeiten im Blick, die vor allem Pächter Florian André zu spüren bekomme. Der gelernte Einzelhandelskaufmann hat mit dem DJK/TUS einen Vertrag geschlossen, die Vereinsgaststätte zu bewirtschaften, zudem kümmert er sich um die Pflege der Anlage. Die „gute Seele" des Vereins, wie Schwarz sagt, erlebe derzeit einen kompletten Ausfall bei den Einnahmen. Der 32-Jährige möchte den Job natürlich behalten. Eine Gaststätte betreiben zu können, wie er es von seinem Opa kenne, sei schon ein Glücksgriff und die Kombination mit einem Fußballverein ein echter Volltreffer. Der Verein werde auch alles versuchen, um André zu halten, betont der Vorsitzende und hofft, dass es mit der Coronazeit ein schnelles Ende nimmt.

Wenn Sponsoren ausbleiben droht Vereinen finanzielle Schieflage

Dass ein Verein in der jetzigen Situation in eine finanzielle Schieflage geraten kann, darum sorgt sich Frank Ritter, Vorsitzender des TuS Essen-West 1881. Eine wichtige Einnahmequelle seien Sponsorengelder, die von heimischen Unternehmen stammen würden. Sollten Betriebe dazu nicht mehr in der Lage sein, wäre das ein herber Verlust. Sich alternative Finanzquellen zu erschließen, dürfte bei einer angespannten Wirtschaftslage kaum möglich sein. Der TuS, im Stadtteil Holsterhausen beheimatet, müsse jährlich einen Kostenblock von rund 23.000 Euro tragen, gehöre er doch zu den Vereinen, die ihre Anlage in Eigenregie betreiben.

Wenn es sich wie bei dem DJK/RSC Essen verhält und die Vereinssportstätte auf städtischen Grund und Boden liegt, dann nimmt die Stadt die Verantwortlichen derzeit in die Pflicht. Die Vereine sind angewiesen, dafür Sorge zu tragen, dass die Plätze nicht doch noch als Treffpunkt genutzt werden. Bislang habe es aber noch keine Vorfälle auf dem Gelände an der Straße „Im Walpurgistal“ gegeben, berichtet der Vorsitzende Klaus Meißner, für den der tägliche Besuch zur Routine geworden ist. Die Kontrolle werde eine längerfristige Aufgabe bleiben, zumindest bis nach den Osterferien, solange seien die Plätze gesperrt. Der Verein mit seinen rund 800 Mitgliedern habe vorsorglich nicht nur das Ostercamp abgesagt, sondern auch Freundschaftsspiele und weitere Vorbereitungen.

Bange Frage, ob Mitglieder bei der Stange bleiben

Sehr gelassen gibt sich Meißner in der Frage, wie man mit der laufenden Saison umgehen soll, die nun gestoppt wurde. Da es mit dem Nachholen der Spiele schwierig sei, sollte es keinen Auf- oder Abstieg geben. Gerade in den unteren Ligen dürfte eine solche Handhabe doch eigentlich kein Problem sein. Die gleiche Auffassung vertritt auch Heinz Kriner, Vorsitzender der VfL Sportfreunde 07 Essen und erlebt, dass über das Thema sehr kontrovers diskutiert wird. Eine Entscheidung müsse dazu noch gefällt werden.

Eine weitere Unsicherheit macht den Vereinen überdies zu schaffen, bewegt sie doch die Frage, ob die Mitglieder auch bei der Stange bleiben und sie gegebenenfalls Beiträge zurückfordern. Auf Facebook soll es bereits eine Gruppe von Vorständen gebildet haben, die sich überlegt, wie Vereine reagieren können und sollen. Maßgeblich sind die jeweiligen Satzungen heißt es, aber die fallen nun mal recht unterschiedlich aus.

Kündigungen und Kurzarbeit

Die Sportstätte des VGSU in Rüttenscheid. Foto: Ulrich von Born / FUNKE Foto Services

Als die Landesregierung die Schließung aller Fitness-Center verfügte, blieb Andreas Bettendorf keine andere Wahl, als die Reißlinie zu ziehen. Der Geschäftsführer des in Rüttenscheid ansässigen Vereins für Gesundheitssport und Sporttherapie an der Uni Essen-Duisburg (VGSU) kündigte den vier Minijobbern, die sechs weiteren sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind in Kurzarbeit. Die rund 100 Honorarkräfte erhalten momentan kein Geld. Denn das gesamte Angebot des Zentrums an der Henri-Dunant-Straße, das Kurse für Kinder ebenso umfasst wie Reha-Sport, sei vorerst eingestellt. Betroffen seien rund 2000 Besucher, die wöchentlich das Fitnessprogramm nutzen würden, so Bettendorf. Im Falle von begonnen Kursen werde die Gebühr zurückerstattet, allerdings gebe es auch viele Gäste, die den Anspruch nicht geltend machen wollen.

Der Verein Tvg. Holsterhausen, der sowohl Sportstätten Dritter nutzt, als auch eigene Sporteinrichtungen betreibt, weist über seine Homepage Mitglieder auf die Online-Bewegungsangebote eines externen Anbieters hin. Die Kosten würden vom Verein übernommen.

Zugleich arbeite die Tvg., so heißt es weiter, auch selbst an einem Programm, das über die Internetseite abrufbar sein soll, berichtet der stellvertretende Vorsitzende Tobias Wehr. Von der Schließung der eigenen Einrichtung seien zehn Mitarbeiter betroffen.