Vor ein paar Tagen meldete sich eine Versicherungsagentur bei Klaus Stebani und hatte einen Wunsch, den der Unternehmer seit der Corona-Krise immer häufiger hört: Ob sein Betrieb Glasplatten für die Büroräume liefern könne. Um Tröpfcheninfektion zu verhindern – oder, um es plastisch zu formulieren - Spuckschutz zu bieten, wenden sich gerade eine ganze Reihe von Behörden, Organisationen, Praxen und Apotheken an den Glaserbetrieb aus Borbeck.

Mitarbeiter voneinander abschirmen

https://www.waz.de/staedte/essen/corona-blog-essen-wieder-faelle-im-altenheim-acht-genesene-id228779649.html?fbclid=IwAR3l2zz_rbKJCk6LpbSB-JbnNAth37sj5DHwQXZcOSja9GF3VQ5MmPiuiQMSelbst eine Anfrage der Polizei habe er schon erhalten, erzählt der 66-jährige Seniorchef. Die Trennwände seien unter anderen an Orten gefragt, an denen Mitarbeiter nahen Kontakt mit Kunden haben, beispielsweise im Falle von Beratungsgesprächen oder Hilfe beim Ausfüllen von Formularen und Papieren. Auch Betreiber von Lottogeschäften hätten sich bei Stebani gemeldet. Darüber hinaus würden bei ihm Unternehmen vorstellig, die mit Glaswänden dafür sorgen wollen, dass die einzelnen Mitarbeiter voneinander abgeschirmt werden. Der Vorteil seiner Firma bestehe darin, dass das Glas auch gleich passend gefertigt und binnen Stunden ausgeliefert werden könne. Die Scheiben müssen entsprechend aufbereitet, Kanten und Ränder geschliffen werden. Dazu seien die erforderliche Technik im Hause vorhanden, erläutert Stebani. Individuelle Lösungen biete sein Unternehmen den Kunden an, sagt der Glasermeister.

Hinweise auf der Internetseite des Unternehmens

Klaus Stebani hat in den vergangenen Wochen eine Reihe von Zusatzaufträgen erhalten. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Darauf hebt auch Pajtim Balija vom Frillendorfer Betrieb Gut (Glas und Technik) ab. Auf der Homepage weist er darauf hin, dass seine Glaserei Spuckschutz entsprechend den Wünschen und Vorstellungen der Kunden anfertige. Seit vor zwei Wochen sich in dem Unternehmen die Anfragen mehrten, habe er die Info zu dem Service auf der Internetseite platziert. Die achtköpfige Firma, 2012 gegründet, liefere die Glaswände in größeren wie kleineren Formaten.

Ralf Milke von Glas Hoffmann aus der Rüttenscheid spricht ebenfalls von einigen Nachfragen, die er aus dem Gesundheitssektor erhalten habe, vor allem von Ärzten und Apothekern. Sie wollen auf Nummer sicher gehen, zum Schutz der Patienten wie auch des Personals.

Firma hat interne Organisation umgestellt

Essen Glasereibetriebe in Familienhand Die Glaserei Hoffmann ist ein Essener Traditionsbetrieb, wurde 1932 von Wilhelm Hoffmann gegründet. Mittlerweile beschäftigt Inhaber Ralf Milke fünf Mitarbeiter. Das Unternehmen Stebani ist ein Familienbetrieb in dritter Generation. 1948 gegründet sind heute Klaus und Tim Stebani Geschäftsführer der Firma. Den Betrieb Gut (Glas und Technik) hat Pajtim Balija 2012 gegründet, insgesamt gehören zu der Firma acht Beschäftigte.

Seit Corona läuft die Arbeit im Unternehmen Stebani anders. Aus bekannten Gründen ist ein Teil die kaufmännischen Mitarbeiter im Home-Office, ein anderer weiterhin im Firmenbüro tätig. Die 18 Mitarbeiter, die für Fertigung, Produktion und Montage zuständig sind, achten auf Abstandsregeln, betont Stebani. Und die Zusammensetzung der Teams bleibe im Gegensatz zu den Vor-Corona-Zeiten konstant. Beim Einbau vor Ort achte man ebenfalls darauf, dass möglichst nur zwei Beschäftigte zusammen sind.

Angesichts von Corona sei ein Mitarbeiter damit befasst, zunächst einmal bei den Kunden nachzufragen, ob eine Lieferung und Installation überhaupt erfolgen soll. Bislang aber, so der Firmenchef, habe nur ein ganz geringer Teil der Kunden um eine Aufschiebung gebeten. Aber auch dafür habe er Verständnis. Wenn beispielsweise ein Geschäft derzeit geschlossen habe, sei es nachvollziehbar, dass eine Lieferung aktuell nicht erforderlich sei. Und wenn Privatleute schlichtweg Bedenken hätten angesichts der geltenden Einschränkungen, dann sei das auch nachvollziehbar.