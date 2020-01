Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rück- und Ausblick

Nicht nur Rück-, sondern auch Ausblick soll bis zum 25. Januar der „Salon 2030“ bringen. Die Veranstaltungsreihe auf dem Zollverein-Gelände (Halle 5) will sich unter anderem mit der Zukunft der Industriekultur, den neu entstandenen Kulturnetzwerken und Allianzen und anderen Folgen der Kulturhauptstadt Ruhr.2010 beschäftigen.



Der Salon 2030 startet am Donnerstag, 16. Januar, unter dem Motto „War da was? Ruhr.2020 und die Folgen. Am 18. Januar gibt es unter anderem eine lange Nacht der Projekte, am 25. Januar geht es um „Ruhr.2030. Die kommende Dekade. Eingerahmt werden die Debatten mit musikalischem Prolog und Konzert. Infos: www.zollverein.de/zehnnachzehn